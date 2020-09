Franco Oppini: figlio, compagna, Alba Parietti, anni, Instagram

Di Fabio Morasca lunedì 14 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Franco Oppini.

Franco Oppini è un attore, comico e cantante nato a Quistello (Mantova) e cresciuto a Verona, diventato famoso grazie al gruppo comico, I Gatti di Vicolo Miracoli, di cui facevano parte anche Umberto Smaila, Jerry Calà e Nini Salerno.

Franco Oppini è il padre di Francesco Oppini, uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, figlio che l'attore ha avuto da Alba Parietti.

La sua attuale compagna, invece, è Ada Alberti, astrologa che vediamo spesso in tv, a Pomeriggio Cinque, il programma di Barbara D'Urso. Franco Oppini e Ada Alberti sono sposati dal 2003. Per Oppini, si è trattato del secondo matrimonio.

Il matrimonio precedente con Alba Parietti, invece, è durato nove anni.

Recentemente, si è consumata una piccola polemica tra Alba Parietti e l'ex marito Franco Oppini a causa di alcune dichiarazioni di quest'ultimo riguardanti il primo incontro avvenuto tra i due ("Lei ha conosciuto me. Già lavorava per una tv privata di Torino. Era venuta a Non Stop, che allora si registrava negli studi piemontesi, con una sua amica. L’amica la portò a cena con noi, ma io la snobbai per tutto il tempo. Solo alla fine le proposi di accompagnarmi in albergo, e da lì è nato tutto").

Alba Parietti, intervistata a Vieni da me, ha dichiarato di non aver apprezzato queste dichiarazioni ("Franco ha usato parole sbagliate sul nostro primo incontro. È successo tutto in modo molto più poetico e romantico. Le cose non sono andate affatto in quel modo. Franco è una persona elegante e quella frase non è degna di lui, e non è stata fraintesa perché l’aveva già detta. Ha fatto diventare questa storia, una cosa squallida, non degna di un amore coronato da un figlio meraviglioso").

Franco Oppini e Alba Parietti, successivamente, hanno avuto un confronto a Live - Non è la D'Urso.

Per quanto riguarda i social, infine, Franco Oppini non ha un profilo ufficiale su Instagram. Alcune sue foto si possono trovare sui profili di suo figlio Francesco e della moglie Ada Alberti.