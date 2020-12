La contessa Patrizia De Blanck puzza? O meglio, la camera affidata dalla produzione del Grande Fratello Vip 5 alla concorrente ottuagenaria ha emanato per settimane cattivi odori? Il mistero sembra stia per essere svelato.

Per giorni e giorni, negli studi di Canale 5, non si è fatto altro che parlare dei presunti miasmi proveniente dalla stanza speciale del reality con Alfonso Signorini. Eliminata dal gioco, intervistata da Alessio Poeta, la donna ha finalmente detto la sua:

Il fatto che hanno parlato della mia igiene? Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni. E dico solo che, appena uscita, ho contattato una di quelle blatte che si è divertita a parlare di me nei talk show. Sa cosa mi ha risposto? “Se vuoi ci torno e rettifico”. Che mediocrità. Che colpa ne ho se c’era un odore di fogna che proveniva dal mio bagno? Lì non c’erano finestre né areatori, e a quel punto ho preferito sopportare, anziché farmi richiudere di nuovo nella stanza con i ragazzi. L’ho fatto per privacy.