by @claudiacabrini

Un’intervista a cuore aperto quella di Alessia Marcuzzi è , che al settimanale Grazia, con una splendida copertina intrigante e sexy, ha voluto anche ammettere di essere zeppa di fragilità. Come ogni donna forte e caparbia, dopo 30 anni di carriera e 48 candeline spente soltanto pochi giorni fa, ha deciso di raccontarsi senza esitazione a Grazia e a tutti i suoi lettori.

E tra le cose che forse non ti aspetti, anche la sua fortuna. Sì, perché Alessia Marcuzzi ammette di essere davvero fortunata grazie alla sua famiglia meravigliosa, alla sua carriera che sempre l’ha portata all’apice del successo e anche grazie al suo progetto personale, le Marks and Angels bags delle quali va tanto fiera. Ma non è tutto.

Mamma di due figli, Tommaso avuto dalla relazione con Simone Inzaghi e Mia, nata dall’amore tra lei e Francesco Facchinetti, Alessia Marcuzzi ammette che non tutto sia facile come sembra. Dopo le soffiate che la volevano in crisi con il marito, Paolo Calabresi Marconi, e i gossip che la ritraevano amante di Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi ammette:

“Anche l’amore fa paura. Cerco di tenere viva la fiamma. È un impegno lo so, sembra quasi una richiesta”.

E a tal proposito aggiunge che ama piangere in solitaria, ricordandosi sempre di quanto sia fortunata nonostante tutto. Ma a volte anche questo non basta. Alessia Marcuzzi sarebbe infatti in psicoterapia da oltre un anno:

“È importante sapere cose di noi stessi. Da un anno ho pensato che potesse essermi utile un confronto con la psicoterapia, e come mi piace. Sono entusiasta”.

Viene lecito domandarsi se la scappatella con De Martino ci sia stata davvero. A questo punto, sapendo che Alessia Marcuzzi abbia dichiarato a Grazia che l’amore non è semplice, il dubbio resta. Con il suo attuale marito come sta proseguendo? La crisi c’è stata ed è passata? E con Stefano De Martino Alessia si è davvero scambiata messaggi piccanti oppure no? Ricordate il medesimo fiore fotografato su Instagram prima dall’ex di Belen e poi da Alessia? Solo illusioni o solide realtà?