Mercedesz Henger contro Selvaggia Roma: “Va appresso ai ragazzi fidanzati” (video)

Negli scorsi giorni, Mercedesz Henger ha ascoltato gli audio, ricevuti da Biagio d’Anelli, intercorsi tra Selvaggia Roma ed un amico. La concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’ avrebbe riferito a questo ragazzo che il fidanzato della figlia di Eva Henger, Lucas Peracchi, approfittando dell’assenza compagna, l’avrebbe incontrato volentieri per approfondire una conoscenza (Qui, il video):

“Che schifo. Non ho parole” è il primo commento dell’influencer dopo aver sentito questi messaggi vocali.

Biagio D'Anelli fa ascoltare a Mercedesz Henger i presunti audio incriminati tra Selvaggia Roma e Lucas Peracchi! #Pomeriggio5

"Che schifo" pic.twitter.com/HUjMJIe6nz — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 3, 2020

Mercedesz: “Lei se la rideva proprio. Parlavo di una cosa che poteva ferire molte persone tra cui me. Nel messaggio mi chiama Memi. Questa ragazza non la conosco e così mi chiama la gente che mi conosce. Lei diceva che lui era propenso ad incontrarsi quando io stavo alle serate. Che se avesse negato questa cosa gliele avrebbe cantate. Se invece parlava con me mi avrebbe raccontato la sua verità. Lei mandava dei messaggi a Lucas, questo è vero. Messaggi che ho visto. Gli ho detto di rispondere tranquillamente. A me viene da pensare che ci stava provando con uno fidanzato. Questa è una ragazza che va appresso ai ragazzi fidanzati. Dici che non vuoi essere giudicata ma fai certe cose”.

Lucas: “Si possono dire tante cose in giro. Se c’è un mio audio, messaggio, foto, lettera, poesia dò l’autorizzazione a pubblicarla. A questa ragazza non ho più risposto. Ho capito che stava allungando il brodo. Si è presentata come paladina della giustizia verso le donne e non è stata così”.

Ci sarà un confronto a tre dentro e fuori la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’?!