Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila sono tornati assieme: l’annuncio a Pomeriggio 5 (video)

Guenda Goria, ospite, oggi, giovedì 3 dicembre 2020 di ‘Pomeriggio 5’, ha rivelato, per la prima volta, come è terminato il confronto decisivo con Telemaco Dell’Aquila dopo l’incontro nell’ascensore di ‘Live non è la d’Urso’. La figlia di Maria Teresa Ruta ha svelato che c’è stato un vero e proprio ritorno di fiamma:

Guenda: “Ci siamo rivisti, siamo stati assieme, ci siamo abbracciati tanto. Non posso dire che siamo tornati assieme. In questo momento della vita lo stare insieme ha un’importanza diversa rispetto a prima. Non è un’amicizia speciale. E’ un rapporto. Però ancora io aspetto dimostrazioni e penso che, in questo momento, in cui stiamo di nuovo insieme, voglio sentirmi realmente tutelata perché si è rotta un po’ la fiducia, e che mi dimostri ancora qualcosa”.

Telemaco e Guenda Goria sono tornati insieme? Sentite che dice la ex gieffina a #Pomeriggio5! pic.twitter.com/2C8szVb52x — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 3, 2020

L’imprenditore e la fidanzata, già all’interno del programma di Barbara d’Urso, appena quattro giorni fa, avevano confessato di essere ancora innamorati l’uno dell’altro, mettendo da parte i dissapori delle scorse settimane. Telemaco, infatti, non aveva gradito l’avvicinamento della compagna a Massimiliano Morra durante la permanenza della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Dell’Aquila: “Il cuore batte. Io sono innamorato di Guenda e vorrei chiarire un po’ di cose. L’amore è diminuito. Il punto di partenza c’è. Ho avuto un tuffo al cuore. Ho visto il suo sorriso, che è un’arma di distrazione di massa, e mi è passato tutto”.

Goria: “Tante emozioni. Si sta sbilanciando finalmente”.