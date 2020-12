Niente da fare, non c’è pace per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Ancora una volta i due vipponi si ritrovano uno contro l’altro e perché? La causa è ancora una volta il prolungamento del Grande Fratello VIP fino a febbraio. Dall’annuncio sono ormai passate quasi due settimane, eppure c’è chi ancora non sembra darsi pace per la decisione arrivata da Mediaset. Elisabetta Gregoraci ha parlato ancora una volta della sua decisione:

Ho valutato le mie cose, poi basta. Sennò diventa pesante anche per gli altri e diventa una sorta di catena continua e non serve. Bisogna parlare d’altro, sennò veramente… Non siamo al patibolo. Ognuno fa le proprie considerazioni e basta. Ci ho parlato anche io oggi, perché lo vedo in loop.

Ricordiamo che, inizialmente, Elisabetta avrebbe voluto abbandonare il gioco per stare vicino a suo figlio Nathan Falco, in questi giorni a fianco di suo padre. Nella puntata dell’annuncio del prolungamento (circa una settimana fa) la vip ha ricevuto da parte di suo figlio che l’ha invitata a restare in gioco.

Discorso diverso per Francesco Oppini che sembra più propenso ad abbandonare la casa con buona pace di chi ha cercato di convincerlo a rimanere. Tommaso Zorzi, dal primo momento contrario all’addio del suo migliore amico, ha provato in tutte le maniere a fargli capire il suo punto di vista, ma la pazienza ha raggiunto il suo limite. Sfogandosi con la Gregoraci, l’influencer afferma:

Mentre parlava già sapevo cosa diceva dopo, che pa**e! ‘Non posso pensare di accettare, ma se mollassi…’. Io mi sono rotto i cog***ni, che fatica. Ogni giorno mi dice “all’80% me ne vado, al 20% rimango”, lo dice 100 volte al giorno!

Grande Fratello VIP, due aerei per Francesco Oppini: la reazione

Intanto dall’esterno nuovi aerei per il commentatore sportivo. In mattinata ben due messaggi, in un primo aereo passa lo striscione: “Oppini resta numero 1 in tendenza. Ti amiamo” commentato da Tommaso che sibilla un “Se esci anche dopo questo aereo…”. Poco dopo un secondo aereo recita: “Fra con te fino alla fine. Oppiners” un messaggio che mette Francesco ancor più in crisi.

Il giallo rimane irrisolto: il concorrente sarà pronto ad abbandonare la casa del Grande Fratello VIP o ascolterà i consigli degli amici e dei fans?