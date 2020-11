Grande Fratello Vip 5, la decisione di Francesco Oppini: “Qualsiasi cosa sceglierò ci sarà da soffrire” (video)

Stasera, lunedì 30 novembre 2020, nel corso della ventiduesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, c’è stato un confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, ancora indeciso sulla decisione finale sul proseguimento dell’avventura nella casa a partire dal prossimo 7 dicembre (Qui, il video):

Signorini: “Capisco Francesco, capisco Tommaso. Quando si ha desiderio di amore e di essere amati, torniamo bambini. Lo vogliamo tutto e subito. Siamo egoisti, vogliamo godercelo e non possiamo farne a meno”

Francesco Oppini: “Qualsiasi cosa sceglierò ci sarà da soffrire in ogni caso. Il discorso di Tommaso è cresciuto, qui dentro, in modo esponenziale, anche in maniera difficile, ma mi ha fatto crescere sotto tanti aspetti. Il mio problema è… so che può sostenere un’amicizia quando posso dare il 100 per cento. Se capisco che inizio ad avere angosce del passato, che vengono fuori, e dovrò sistemare a prescindere, se vedo che comincia a crollare e porta malumore e a tutte le persone a cui sto bene, questo mi fa fare tre passi indietro. Oltre alla mancanza di una compagna che non ho visto due mesi durante il lockdown, il fatto di poter capire e vedere negli occhi di una persona come Tommaso, ti parla negli occhi, e lo fa con una dolcezza estrema. Io leggo la sua sensibilità”.

Zorzi: “Io so di avere delle grosse lacune nei rapporti interpersonali. Per me è complicatissimo vivere un rapporto con un uomo eterosessuale dove non c’è secondo fine. Non sono abituato. Con Francesco ho parlato molto. Qualsiasi sarà la sua scelta io lo sosterrò Pretendo che continui fuori da questa casa. Se Francesco decide di mollare, viene a cadere un pilastro”