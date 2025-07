Personaggio rivelazione della stagione tv appena conclusasi Stefano De Martino ha saputo conquistare il pubblico con la sua spontaneità. L’ex allievo di Amici è oggi uno dei giovani volti Rai maggiormente accreditati, e riscuote grandi consensi da parte dei telespettatori. Lo scorso settembre ha accettato la conduzione di Affari Tuoi anche se non si sentiva ancora pronto per il daytime del pre- serale. Inoltre fare meglio di Amadeus non era facile, e per Stefano la sfida non era facile. Nonostante le naturali insicurezze Stefano ha accettato l’opportunità, i vertici dell’azienda hanno creduto in lui e gli hanno dato questa occasione: come poteva dire di no?

Nel giro di poche settimane l’ex ballerino ha conquistato i telespettatori, l’Auditel di Affari Tuoi ha sempre raggiunto picchi altissimi, e non ha mai subito inflessioni. Inoltre Stefano si è ambientato nel programma e lo ha personalizzato con alcuni suoi modi di fare: tutte le novità sono piaciute al pubblico e oggi De Martino è stato confermato anche per la prossima stagione. Inoltre dopo varie incertezze il giovane conduttore tornerà anche alla guida di Stasera Tutto è possibile, e con lui tutto il cast di comici, suoi amici.

Ovviamente chiudere la stagione di Affari Tuoi non è stato facile per Stefano, per lui è stato un percorso importante, ma soprattutto di svolta. L’ultima puntata del programma dei pacchi è andata in onda lo scorso 28 Giugno e non potevano mancare i saluti, i ringraziamenti e l’appuntamento a Settembre. Le parole dell’ex allievo di Amici hanno commosso i telespettatori, che hanno percepito nel giovane conduttore affetto, gratitudine e commozione. Ecco cos’ha dichiarato durante la puntata conclusiva del daytime.

Stefano De Martino commosso: “Veramente è stata un’edizione magnifica”

Stefano De Martino è apparso emozionato, si è detto molto soddisfatto di come sono andate le cose e del successo ottenuto. Ha poi ricordato diversi momenti salienti della stagione di Affari Tuoi e ha poi ringraziato il pubblico: “Sono state 260 puntate meravigliose, abbiamo veramente fatto di tutto quest’anno. Prima entrando in studio ho ritrovato l’albero di Natale, i bersaglieri, i biglietti della lotteria, le specialità, Thanat con i suoi dialetti, il Lupo con le sue previsioni, tutti i pacchisti, i personaggi che sono passati, il pubblico.”

L’ultima puntata di Affari Tuoi ha conquistato il 32,1% e 4.245.000 spettatori ed è già partito il conto alla rovescia per il suo ritorno in video. Il daytime tornerà in onda il 7 settembre, sempre condotto da De Martino, e per il momento non sono previste novità. Dopo tanti mesi in onda tutti i giorni l’ex ballerino si godrà la sua estate insieme al figlio Santiago che quest’anno ha visto solo nei weekend visto che il bambino vive a Milano con la madre, Belen Rodriguez, e Stefano registra Affari Tuoi a Roma.

Affari Tuoi, stagione vincente: ascolti da record

Affari Tuoi si conferma uno dei programmi di punta della Rai. Riportato in auge da Amadeus è tra i format più apprezzati dal pubblico che non manca all’appuntamento quotidiano. La stagione appena conclusa può definirsi vincente: ha fatto ascolti da record che non erano neanche prevedibili.

Questo anche grazie all’estro, la bravura di Stefano De Martino che ha saputo conquistare l’approvazione e la fiducia del pubblico. L’ex allievo di Amici non vede l’ora di tornare in video e il suo commosso saluto al pubblico rivela quanto sia legato al quiz game e a tutto quello che rappresenta. Per lui è una vera famiglia.