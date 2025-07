Mario Cusitore ha fatto un vero e proprio appello a Maria De Filippi, l’ex volto di Uomini e Donne ha parlato senza peli sulla lingua in modo molto diretto. Dopo l’addio a Uomini e Donne probabilmente nessuno si sarebbe immaginato che potesse chiedere una cosa del genere alla conduttrice e invece l’ha fatto.

E’ ormai noto come si sono conclusi entrambi i suoi percorsi all’interno del daiting show, prima come corteggiatore poi come cavaliere, entrambe le volte praticamente ha lasciato il programma a causa di diverse segnalazioni giunte sul suo conto e sul fatto che lontano dalle telecamere avesse incontrato altre donne. L’ultima volta è stato proprio lui a decidere di lasciare il trono over, mentre come corteggiatore di Ida fu lei a mandarlo via. Ma cosa ha chiesto alla De Filippi?

La richiesta di Mario Cusitore a Maria De Filippi

Mario Cusitore dopo aver lasciato Uomini e Donne continua a essere molto attivo sui social network, negli ultimi tempi oltre a sponsorizzare prodotti dal suo profilo, partecipa come ospite a diverse serate, sfruttando di fatto la notorietà che gli ha dato il programma di Canale Cinque. E adesso gli piacerebbe molto tornare, l’ha confessato lui stesso in un’intervista su Mio, a Lorenzo Pugnaloni ha detto che tornerebbe di corsa nel programma.

Parlando delle coppie che sono nate all’interno del programma, di cui a detta sua salverebbe solo Brando e Raffaella, Cusitore ha detto che quella che avrebbero formato lui e Ida Platano – se le cose fossero andate diversamente – non avrebbe avuto eguali, sostenendo quindi che sarebbero stati bellissimi assieme. Ma sappiamo tutti che la parrucchiera siciliana non solo ha scelto di eliminare Mario dopo l’ennesima segnalazione arrivata nel programma, ma non gli ha voluto nemmeno dare una seconda possibilità tutte le volte che si è fatto avanti di nuovo, andando fino a Brescia per riconquistarla.

Anche l’esperienza del trono over non si è conclusa positivamente per l’ex speaker radiofonico napoletano, che però adesso tornerebbe subito nel programma di Maria De Filippi. A Pugnaloni, infatti, ha detto: “Se Maria mi richiama, vado anche di corsa. Mi rimetterei in gioco in qualsiasi veste, anche come addetto alle pulizie… o come tronista!”. Parole che sembrano essere quasi un appello, un modo per far sapere alla conduttrice di essere disponibile a un ritorno. Resterebbe da capire se la De Filippi possa essere pronta a riaccoglierlo nel programma, dopo le varie “vicissitudini” che hanno coinvolto.

Cusitore, quindi, sarebbe pronto a rimettersi in gioco, addirittura come tronista, l’ipotesi di vederlo seduto sulla poltrona rossa è circolata più volte nei vari gruppi legati al programma e non è detto che la De Filippi non possa pensare di chiamarlo davvero. Del resto la sua presenza nel programma ha scatenato dibattiti, polemiche e tante altre dinamiche che piacciono al pubblico. Staremo a vedere.