Importanti novità nel palinsesto di Canale 5 a partire da lunedì 30 giugno: la soap opera turca Tradimento, che negli ultimi mesi ha tenuto incollati milioni di telespettatori, sarà ufficialmente sospesa sia nella fascia pomeridiana che in prima serata.

Secondo le ultime anticipazioni, i fan di Tradimento possono aspettarsi un ritorno ricco di emozioni a settembre, quando riprenderanno gli episodi inediti. La trama, sempre più avvincente, vedrà Guzide scoprire un doloroso segreto legato al passato del marito Tarik: l’uomo avrebbe nascosto l’esistenza di un figlio biologico, nato con una malformazione e affidato in adozione senza il consenso della protagonista. Una rivelazione che promette di sconvolgere gli equilibri della narrazione e aprire nuovi scenari drammatici.

Tradimento: perché viene sospesa?

La decisione, già nell’aria da alcune settimane, rientra nella consueta riorganizzazione estiva dei contenuti televisivi da parte di Mediaset. La sospensione di Tradimento non è da considerarsi una cancellazione definitiva, ma una pausa strategica. Mediaset ha scelto infatti di interrompere temporaneamente la messa in onda per evitare il calo fisiologico degli ascolti che solitamente colpisce le reti generaliste durante i mesi estivi. Con molte famiglie in vacanza e una platea televisiva meno ampia, la rete ha deciso di preservare le puntate più significative della seconda stagione per un momento più favorevole: il mese di settembre.

A conferma del successo ottenuto sinora, Tradimento è riuscita a consolidare ottimi dati di share nella fascia pomeridiana di Canale 5, guadagnandosi un pubblico affezionato che ha seguito con costanza le vicende della protagonista Guzide, interpretata dall’acclamata attrice turca Vahide Perçin. Tuttavia, i dirigenti dell’emittente hanno ritenuto più opportuno rimandare la trasmissione del finale di stagione per non “bruciare” episodi chiave in un periodo considerato a basso impatto televisivo.

Con l’uscita momentanea di scena di Tradimento, Canale 5 ha annunciato che a partire dal 30 giugno, nella fascia oraria delle 14:10, farà il suo debutto un’altra soap turca: Forbidden Fruit. Si tratta di una serie molto amata a livello internazionale, composta da cinque stagioni, e caratterizzata da una narrazione ricca di intrecci, segreti familiari, tradimenti e colpi di scena. La soap ha già riscosso ampio successo in diversi Paesi europei e Mediaset punta a replicare l’effetto anche in Italia, sfruttando il periodo estivo per testare l’apprezzamento del pubblico.

La scelta di sospendere Tradimento è dunque parte di una strategia più ampia che mira a non disperdere il coinvolgimento emotivo del pubblico. Mediaset ha dimostrato di credere molto nella serialità turca, che negli ultimi anni si è confermata uno dei generi più apprezzati anche dal pubblico italiano. La speranza è che Forbidden Fruit mantenga alta l’attenzione nelle settimane estive e che il ritorno di Tradimento a settembre avvenga con ascolti ancora più forti.