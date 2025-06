Proprio mentre si vocifera di una possibile separazione tra Gianmarco e Cristina, che hanno da poco assieme Uomini e Donne, si vocifera che l’ex tronista tornerà in televisione, in uno dei reality più amati di Canale Cinque. Si tratterebbe di un vero colpo di scena, soprattutto per il fatto che da qualche giorno non si fa altro che parlare del fatto che la coppia recentemente nata nel programma di Maria De Filippi sarebbe già alle battute finali.

Adesso il nome di Gianmarco sarebbe tra i possibili nuovi concorrenti del reality, una news inaspettata che – se fosse confermata – vorrebbe dire che l’hair stylist si prepara a vivere un periodo separato dalla sua fidanzata.

Gianmarco dopo Uomini e Donne pronto a partecipare al noto reality

Gianmarco Steri sarebbe tra i futuri concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello. Il giovane parrucchiere romano ha da poco terminato la sua esperienza a Uomini e Donne, dove era arrivato prima come corteggiatore di Martina De Ioannon e poi è diventato tronista, concludendo l’esperienza con la scelta di Cristina.

Adesso potrebbe tornare in tv, in un programma molto diverso da quello che l’ha reso famoso. A dirlo è Giuseppe Porro, secondo cui Gianmarco Steri sarebbe uno dei probabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello, il cui cast si sta decidendo proprio in queste settimane. Secondo Porro, poi, la produzione avrebbe attenzionato altri due volti del daiting show, cosa che lascerebbe pensare al fatto che potrebbero essere legati al percorso di Gianmarco all’interno del programma.

Non sarebbe la prima volta che il Grande Fratello decide di far stare ex e attuali fidanzati nella casa, creando così triangoli amorosi che tanto piacciono al pubblico. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ma se fosse vero, vorrebbe dire che Gianmarco si prepara a vivere un periodo separato dalla sua fidanzata. Ammesso che la coppia stia ancora assieme, recentemente il gossip legato al programma di Maria De Filippi ha parlato di una presunta crisi. Si è poi detto che il giovane parrucchiere e Cristina si starebbero conoscendo senza ufficializzare ancora il loro rapporto.

Intanto per Gianmarco potrebbe aprirsi un’importante opportunità televisiva, già si era detto che avrebbe continuato a lavorare a Uomini e Donne proprio come hair stylist. E’ noto come il giovane romano abbia legato con tutta la produzione del programma, per cui non sarebbe così remota la possibilità di vederlo tornare con un ruolo dietro le quinte. Per sapere se parteciperà davvero al Grande Fratello bisognerà attendere la presentazione del cast, al momento sono solo voci che non hanno alcuna conferma. Poiché è già capitato che il reality attingesse ai programmi della De Filippi per il cast, l’ipotesi potrebbe essere più concreta di quanto si pensi.