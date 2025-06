Eleonora Pedron ha cambiato look e per rinnovare l’acconciatura è andata dalla stessa parrucchiera di Ilary Blasi.

Miss Italia 2002, attrice e conduttrice, Eleonora Pedron ha letteralmente conquistato i telespettatori italiani. Dopo esser stata meteorina per il Meteo di Rete 4 e conduttrice dei programmi tv Sipario e Controcampo, nel 2006 ha debuttato al cinema in Vita smeralda di Jerry Calà. Nel 2008, la Pedron è riuscita invece ad ottenere una parte ne Il seme della discordia, e poi nelle fiction Medici miei e Donna detective. Ha inoltre attraversato due grandi lutti: il primo per la morte della sorella maggiore Nives, avvenuta nel 1991 a soli 14 anni, e il secondo nel 2002 per la morte del padre Adriano. La Pedron ha due figli, Ines Angelica e Leon Alexander, di 10 e 9 anni, nati entrambi dalla storia con il pilota Max Biaggi.

Di recente ha deciso di cambiare del tutto il proprio look, e sul web sta circolando un video che la ritrae in un salone di bellezza.

Il nuovo look di Eleonora Pedron

La showgirl non ha perso l’occasione per mostrare sui social il suo nuovissimo look, e a pubblicare il video del rinnovamento è stata proprio la sua hair stylist di fiducia. Si tratta di Alessia Solidani, famosa nel suo ambito e parrucchiera anche di Ilary Blasi, con cui ha tra l’altro un grande rapporto di amicizia. “La frangia non si ferma ma si trasforma” – ha scritto lei sulla didascalia del post – “Alessia la rende shaggy, destrutturata, piena di personalità. Leggera ma d’impatto, spettinata ma studiata. È il dettaglio che fa subito estate 2025“. Numerosi sono stati i commenti scritti dai fan, che non hanno perso l’occasione per mettere in evidenza la sua bellezza.

“Mi piacerebbe provare il taglio e il colore come Eleonora“, ha infatti scritto un utente del web. E ancora: “Io adoro la frangia”, “Questi capelli sono bellissimi”, “Il viso di Eleonora è un dipinto”. La Pedron ha quindi optato per una maxi frangia che si sposa perfettamente con la sua personalità e con il suo volto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Solidani Salon (@solidani.salon)

C’è da dire che la Solidani è diventata famosa proprio perché riesce a rendere impeccabile i look di ogni Vip, soprattutto quello di Ilary Blasi che è negli anni diventata una delle sue più care amiche e confidenti, come si è notato nel docufilm Netflix incentrato sulla vita della Blasi e sulla sua separazione da Francesco Totti.