La consapevolezza di sé è considerata sempre più importante, un valore chiave per vivere relazioni sane e condurre una vita appagante. E anche un semplice test della personalità può diventare uno strumento sorprendentemente utile per capire qualcosa in più su chi siamo davvero.

Non si tratta di scienza esatta, certo, ma il test dei simboli (un esperimento visivo che invita a scegliere una immagine tra tre) sta incuriosendo sempre più persone atturate dal desiderio di far luce su lati del proprio Io forse non scandagliati abbastanza a fondo. E magari, perché no, confermare infine quelle qualità che si sentono cucite addosso ma che raramente si esprimono a voce alta.

Il test dei simboli

Il meccanismo di fondo è molto semplice: osserva tre simboli (un occhio, un albero e un fiore) e scegli quale ti colpisce di più a livello istintivo. La tua scelta è importante perché può rivelare un aspetto fondamentale del tuo modo di essere, una qualità che spesso guida i tuoi comportamenti e condiziona il tuo approccio alle sfide del mondo. Un gioco psicologico che, se preso con curiosità e leggerezza, può aiutare ad accendere una piccola luce sulla propria interiorità.

Se il tuo sguardo è andato dritto sull’occhio, potresti essere una persona profondamente creativa, con una naturale predilezione all’osservazione. Riesci a cogliere dettagli che ad altri sfuggono ed è la tua visione acuta a renderti brillante in ambiti dove il pensiero originale è un valore, come l’arte, il design o la scrittura.

Ma attenzione: brillare può generare ammirazione ma anche invidie. Per questo il consiglio è mantenere l’umiltà e coltivare relazioni sincere in grado di andare oltre la superficie.

Chi scegliere l’albero, invece, tende a essere una persona pacata, tranquilla e armoniosa. Hai una innata capacità di ascoltare e sostenere gli altri, il che ti rende particolarmente adatto alle professioni d’aiuto e a ruoli in cui l’empatia è fondamentale.

Sai creare spazi emotivi sicuri, ma a volte tendi a mettere le esigenze degli altri davanti alle tue. Ricordati che prendersi cura di sé non è egosimo, basta continuare a offrire il meglio agli altri.

Infine se hai scelto il fiore probabilmente sei una persona allegra, positiva e con una energia contagiosa. Vedi sempre il lato buono delle cose e sai trovare la forza anche nei momenti difficili. Questa energia interiore ti rende un punto di riferimento per chi ti sta vicino, sul lavoro e nella vita privata.

Ma ricorda che anche le persone più solari a volte devono fare i conti con la tristezza e l’insoddisfazione, è del tutto normale. Non soffocare le emozioni scomode; riconoscerle ti renderà più autentico.