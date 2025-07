L’estate è ormai entrata nel vivo e questa prima settimana di luglio porta con sé nuove sfide, incontri inaspettati e emozioni nuove e segnali da cogliere. Non importa se siete in cerca di stabilità o di nuove sensazioni forti, le stelle sembrano avere qualcosa da dire a ciascun segno zodiacale.

Dal lavoro all’amore passando per la fortuna e il benessere personale, ecco cosa aspettarsi dal 30 giugno al 6 luglio, segno per segno.

Oroscopo, Ariete con una marcia in più, Acquario in difficoltà

Nulla sembra poter arrestatere gli Ariete questa settimana. L’energia mentale e fisica non vi manca, saprete affrontare con determinazione e lucidità anche le giornate più impegnative e ritagliarvi momenti rigeneranti nel tempo libero.

L’amore si riscalda nel weekend, con un ritorno di complicità e desiderio. Al lavoro la vostra arma “letale” sarà la vostra capacità di comunicazione. Seguite l’istinto, non sbaglierete.

Settimana da gestire con ordine per il Toro, ma già da metà settimana si fa tutto più scorrevole e meno caotico. Le relazioni sociali vi aiuteranno a ritrovare il buonumore, un gesto sincero vale più di mille parole. Lavorativamente, tenete sempre alta la concentrazione, i premi non tarderanno ad arrivare.

Per i Gemelli è il momento di mettere in pausa la naturale impulsività in favore di una cautela che forse non avete mai davvero avuto. In amore sono fondamentali ascolto e sincerità per evitare malintesi, sul lavoro le vostre idee brillanti vi “salvano” sempre.

I nati sotto il segno del Cancro sono in gran forma e cresce a vista d’occhio il desiderio di godersi l’estate. Il benessere sarà il filo conduttore, tra buon cibo, convivialità e sport. In amore la passione cresce fino alle stelle. Fortuna presente ma in piccole dosi quotidiane.

Leone cerca certezze, Vergine in equilibrio

Arriva una settimana all’insegna dell’introspezione per il Leone. Avete soprattutto voglia di fare chiarezza, soprattutto a livello sentimentale. Qualche incertezza potreste averla, ma non vi manca il coraggio per affrontare di petto la situazione.

Per la Vergine, equilibrio e cura di sé saranno fondamentali. Le buone abitudini vi daranno forza, ma attenzione alle tensioni familiari che potrebbero prendere il sopravvento. In ambito professionale mantenete la mente lucida e nessuno potrà prendervi in contropiede.

La Bilancia sarà leggera e dinamica. Torna la voglia di cambiamento anche nel look e negli ambienti che vi circondano. In amore, dopo un inizio un po’ instabile, le cose potrebbero migliorare.

Per gli Scorpione l’energia non manca, dovete solo cercare di indirizzarla bene. Non perdete tempo dietro attività o persone che non meritano la vostra attenzione, sul lavoro evitate gli equivoci: servono calma e chiarezza.

Lunedì torbolento per i Sagittario, ma la settimana si rasserenerà rapidamente. Il contatto con gli amici sarà un’ottima valvola di sfogo, sul lavoro avrete diverse soddisfazioni.

Settimana positiva anche per il Capricorno, che ha voglia di fare e costruire un futuro nuovo. Attenzione però alle giornate di mercoledì e venerdì, non dovrete forzare i tempi. Sul lavoro una particolare scelta si rivlerà vincente.

L’Aquario vivrà invece una settimana un po’ difficile. Si parte un un lunedì megativo sotto diversi punti di vista, forse avete aspettative troppo alte. Lasciate andare il controllo e accettate anche l’imperfezione. Sul lavoro avrete qualche difficoltà ma vi basterà poco per ritrovare la vostra motivazione.

Riemergono pensieri o persone dal passato per i Pesci. Ascoltateli senza resistere. In amore meglio fare chiarezza, ascoltate il vostro cuore, cosa volete veramente? Sul lavoro è importante gestire con diplomazia gli intoppi.