La prima settimana di luglio si è aperta sotto l’influenza di un cielo dinamico, dove Mercurio e Venere giocano un ruolo chiave nel definire i desideri, le ambizioni personali e le relazioni. Alcuni segni si troveranno a dover prendere decisioni importantissime, altri potranno abbandonarsi al dolce relax estivo, vivendo anche forti emozioni.

Questa settimana ognuno avrà la sua sfida da affrontare, ci dicono le stelle, ma un segno su tutti potrà contare sull’appoggio degli astri. E un altro sarà invece lasciato per sempre.

Oroscopo di inizio luglio, chi è al top della forma

Si parte come sembre dall’Ariete, che non deve permettere a distrazioni esterne di intralciare il suo cammino. La comunicazione è da sempre il suo asso nella manica, attenzione a usarla con intelligenza sul fronte lavorativo. Occorre fare attenzione a chi vuole deviare il suo percorso. Ci saranno incontri stimolanti, ma da alcuni meglio mantenere le distanze.

Settimana da incorniciare per il Toro, che vedrà ogni cosa sistemarsi dopo un periodo di grande agitazione emotiva. I nati sotto il segno hanno obiettivi molto chiari, ma attenzione a non peccare di presunzione. In amore vince il loro magnetismo, chiunque stia loro vicino lo nota subito.

I Bilancia attraverseranno un periodo non semplice soprattutto in amore. Si sentono demotivati, credono di aver perso il trasporto di prima. Il partner potrebbe accorgersene e rischiano di essere lasciati per sempre. Il che non è un dramma, se è quello che desiderano davvero. Non bisogna temere i cambiamenti, piuttosto imparare ad ascoltare il proprio cuore.

Anche per lo Scorpione si prospetta una settimana d’oro. I nati sotto questo segno avranno la possibilità di ribaltare le situazioni difficili volgendole a proprio favore. In amore sono affascinanti e si lasciano corteggiare.

Va un po’ meglio, rispetto ai mesi scorsi, per il Sagittario. Ancora non è arrivato il momento d’oro del segno, ma è atteso a breve. Per il momento, se siete nati sotto questo segno fate attenzione a curare il rapporto di coppia e godetevi i successi che arriveranno sul lavoro.

I Capricorno sono al centro di un momento chiave: ciò che semineranno ora avrà un impatto molto importante sul loro fururo. Massima concentrazione su studio e carriera.

In questo momento per i nati sotto segno dell’Acquario quel che conta è l’immagine. Non basta avere buone idee, occorre anche sapere come presentarle al meglio. Colpisce senza dubbio la loro originalità, ma non bisogna trascurare l’empatia. In amore potrebbero esserci delle sorprese.

I Pesci sono alla ricerca di emozioni nuove, sono evidentemente stanchi della solita routine. Attenzione però a non cadere in eccessi e illusioni, specie in campo economico e sentimentale. Una collaborazione inaspettata regalerà soddisfazioni.