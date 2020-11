Maria Teresa Ruta: la sorpresa di Gian Amedeo Goria al Grande Fratello Vip 5 (video)

Stasera, 30 novembre 2020, nel corso della ventiduesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Maria Teresa Ruta ha ricevuto la visita a sorpresa del figlio Gian Amedeo, il secondogenito nato dal matrimonio con Amedeo Goria. Madre e figlio, visibilmente emozionati, si sono incontrati fuori dalla celeberrima passerella del reality di Canale 5 (Qui, il video):

Gian Amedeo: “Sono qui. Sai già quanto conta e vale. Ti ho visto giù. Avevi dei sensi di colpa perché non sei riuscita a stare tanto tempo con me. Non devi averli. Ci hai trasmesso tanti valori, la passione e la professionalità, la volontà, il desiderio di affrontare ogni avversità, di petto e di sorriso. Sono qui per dirti, grazie mamma. Roberto è diventato un patito del Grande Fratello. Nonna e zio stanno molto bene. L’ho sentita per la ricetta delle polpette. Stai tranquilla”.

Maria Teresa: “Ti adoro Gian Amedeo. Sei un figlio stupendo, che tutti i genitori vorrebbero avere. Il tuo carattere è straordinario, sei riflessivo. Non cambiare perché sei bellissimo. Grazie perché mi hai perdonato. So che c’ero molto di più. con tua sorella. Hai fatto tutto da solo, il tuo percorso. Mi hai sempre stupito, sorpreso, entusiasmato con le tue scelte, a volte, difficili. Sei andato avanti con il tuo treno. Sono orgogliosa di te”.

Dopo tanti anni, il ragazzo è riuscito a pronunciare il nome ‘mamma’:

Gian Amedeo: “Sono sempre stato riservato, magari anche meno affettivo rispetto a Guenda. Ci vuole tanto impegno per amare e farsi amare”.

Il rapporto tra Maria Teresa e suo figlio Gian Amedeo… complesso, intenso, vissuto. Questa sera, Grande Fratello proverà a far breccia attraverso un "muro". #GFVIP pic.twitter.com/TJrD57AzR2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 30, 2020