Cecilia: chi è la tata di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, durante la scorsa puntata serale del Grande Fratello Vip, ha avuto l’occasione di parlare al telefono con la sua tata Cecilia che, durante la giornata di oggi, è intervenuta durante il GF Vip Party, il live show di Mediaset Play condotto da Annie Mazzola e Awed.

L’influencer milanese, ovviamente, ha gradito la sorpresa e ha parlato così della tata che l’ha visto crescere:

Al telefono, tata Cecilia ha invitato Tommaso Zorzi a non mollare:

Alfonso Signorini ha anche proposto a Cecilia di entrare nella Casa per preparare il pranzo di Natale a tutti gli inquilini.

Al GF Vip Party, tata Cecilia ha aggiunto tanti altri particolari riguardanti Tommaso Zorzi:

Conosco Tommy da quando aveva 3 anni e sua sorella Gaia aveva 6 mesi. L’ho visto crescere. C’è stato un periodo in cui lui ha vissuto a Londra, non l’ho visto ma è rimasto il contatto. Non c’è differenza tra il Tommy che conosco io e quello che si vede nella Casa. Lui è così, l’ho detto anche in puntata. Lui è Tommaso, non recita alcun personaggio. Cucina spesso la torta di mele perché è una ricetta della sua nonna, che ora è in cielo, che lui amava tantissimo. Per questo, quando fanno la torta o le lasagne, lui si chiude un po’ perché quei piatti gli ricordano la nonna. Quando Tommy, a casa, è giù di morale, gli faccio tante coccole, lui è un coccolone, mettiamo la musica e balliamo, twerkiamo! A lui piace tanto anche la torta al cioccolato, lo vizio parecchio!