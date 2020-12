Rosalinda Cannavò: la sorpresa del fidanzato Giuliano Condorelli (video)

Stasera, lunedì 30 novembre 2020, nel corso della ventiduesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda Cannavò, in occasione del ventottesimo compleanno della compagna, che si è festeggiato lo scorso giovedì, le ha fatto una sorpresa (Qui, il video).

Il 26 enne, infatti, si è collegato da casa, per farle un augurio speciale, per ribadirle il proprio sostegno ed affetto in questa avventura spronandola ad andare avanti anche dopo aver saputo del prolungamento del programma:

Giuliano: “Ciao cucciola. Come stai? Mi manchi come non mai. Non avrei pensato una cosa del genere. Ho fatto di tutto per vederti e sentirti in questi due mesi. Ci tengo a dirti due – tre cosine: stai facendo un percorso magnifico, perché reale con i tuoi pregi, difetti, le tue risate, con i tuoi scivoloni. E’ vero e reale. Sono molto orgoglioso di te. Fidate delle mie parole. Spesso passi per la ragazza ingenua, sensibile, fragile. Ti senti sbagliata ogni tanto. Se ti può consolare il tuo essere ‘sbagliata’ ti rende preziosa ai miei occhi”.

Rosalinda: “Sono carica. Sono più forte sicuramente. Mi manchi”.

Il giovane, nel corso dell’intervento, ha chiarito, su richiesta del padrone di casa, Alfonso Signorini, che ha digerito, a distanza di tempo, i finti gossip dell’attrice (con Gabriel Garko e Massimiliano Morra) per far carriera:

Giuliano: “Oggi non mi è pesato. Tutto è stato formato dall’amore indescrivibile che provo per lei”.

Ed una grande rassicurazione:

Giuliano: “Ricordati che è un gioco”.

Rosalinda: “Ti amo”.