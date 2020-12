Stash dei The Kolors e Giulia Belmonte diventano genitori

Stash Fiordispino diventà Papà. La voce dei The Kolors e di brani come Everytime, Pensare male, Non è vero arriva al suo successo più grande: la nascita di sua figlia che si chiama Grace. Poche ore fa con una prima breve story Instagram, dal suo profilo ha annunciato la lieta notizia che era attesa proprio in questi giorni: “È nata Grace… Ed è la cosa più bella del mondo!” seguita da un cuore.

Successivamente, in un secondo post più corposo, Stash compare in un selfie in compagnia della sua compagna e neo mamma Giulia Belmonte evidentemente nel post parto. La coppia è sorridente (e non può che essere altrimenti). Il cantante condivide la sua gioia così:

È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri!

Stash diventa Papà, l’annuncio in TV e le prime parole su Instagram

Era il 5 giugno scorso quando, durante la finale di Amici Speciali, Stash ha annunciato l’arrivo della primogenita. Sempre molto riservato sulla sua vita sentimentale, quella volta gli occhi lucidi tradirono una grande emozione che non si è potuto tenere dentro. Maria de Filippi gli regalò una collanina d’oro proprio da indossare alla futura nascitura.

Sempre dai suoi profili social, ma qualche ora dopo l’annuncio, Stash scrisse: