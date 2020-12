Nella casa del Grande Fratello VIP la rabbia tra Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò ha lasciato spazio alla tregua. Le due concorrenti si sono ritrovate dopo una violenta lite nella tarda mattinata di oggi causata dagli strascichi della puntata di lunedì. Rosalinda si era lamentata di un atteggiamento di Elisabetta ritenuto troppo offensivo nei confronti di Giulia Salemi, questo aveva portato a delle incomprensioni fino alle parole grosse volate oggi.

Ancora una volta è Elisabetta a cercare di sciogliere il ghiaccio: “Ti ho vista passare del tempo con tutti tranne che con me e ci sono rimasta male” Rosalinda le viene incontro e anche lei ha qualcosa da dire: “Anche io posso dire la stessa cosa, ieri sera ti ho chiesto di dormire insieme e mi hai detto di no, questa mattina ti ho dato il buongiorno e non mi hai nemmeno salutato”.

Questa frase fa sì che le due fermino qui la guerra in casa per tornare a parlare con l’animo più leggero. Lo vediamo a occhio nudo, son giorni difficili per tutti – soprattutto da quando è stata annunciata l’allungamento del Grande Fratello VIP – e le liti arrivano in uno schiocco di dita, questo però non vuol dire che non si debbano risolvere le beghe:

Ti voglio bene e mi dispiace sentirti parlare male di me in ogni angolo della Casa, perché io non l’ho mai fatto, se avevo qualcosa da dirti, ho sempre preferito parlati in faccia.

Elisabetta Gregoraci a Rosalinda Cannavò: “Non parlarmi di Dayane!”

Dice Elisabetta davanti ad una Rosalinda che tenta di rimettere le cose al posto giusto: “Pensi che io non ti voglia bene? Ti ho difesa anche con Dayane che è la mia migliore amica, ma se c’è qualcosa che non mi sta bene te lo devo dire“.

Non appena sente il nome della modella però Elisabetta si scalda nuovamente: “Non mi parlare di Dayane perché dice sono cavolate, ha sempre detto cattiverie su di me, e so che tu sei un’altra persona”.

Rosalinda stavolta non vuole tirarla troppo per le lunghe e decide di metterci una pietra sopra con un lungo abbraccio.