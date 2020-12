Come una bomba ad orologeria. Nella casa del Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò si son ritrovate ai ferri corti già subito dopo la puntata di lunedì scorso. La discussione tra la showgirl e Giulia Salemi aveva lasciato degli strascichi piuttosto importanti. Rosalinda confrontandosi con Elisabetta, si era detta sorpresa e delusa per le parole pronunciate verso l’influencer.

Elisabetta dunque si è ritrovata sola, esclusa dal resto delle donne in casa. Rosalinda ha cercato di capire se per caso ci fosse un punto d’incontro per un possibile chiarimento. Le buone intenzioni c’erano tutte, anche se Selvaggia Roma ha cercato di far ragionare l’attrice consigliandole di evitare qualsiasi tipo di confronto: “Tempo sprecato”.

La notte aveva pure portato consiglio alle due concorrenti, così Elisabetta si è proposta facendo un passo avanti per provare a riportare il sereno, peccato che nulla di ciò è accaduto. Basta un minimo contradditorio che le due cominciano a litigare e anche in maniera abbastanza pesante.

La Gregoraci attacca Rosalinda accusandola di essersi allontanata senza un perché, ma viene subito smentita: “Tu non accetti di essere criticata, vuoi che tutti ti dicano che va sempre tutto bene ma non è così“. Elisabetta si tira indietro in un primo momento: “Sono venuta da te per chiederti di parlare, ma se devi urlare, me ne vado” ma la lite furibonda non finisce qua, anzi!

Grande Fratello VIP: tensione in casa, i VIP si schierano tra Elisabetta e Rosalinda

Le due si spostano di qualche metro, tutta la casa sente il battibecco e a questo punto, mentre la tensione sale, interviene anche chi nella lite non c’entra nulla. Come Stefania Orlando che, sempre attenta a ciò che accade, si schiera dalla parte di Elisabetta: “Io sono stata nominata perche ricordo il tuo percorso, invece tu puoi intrommeterti e giudicare”.

Rosalinda prova a contraddirla: “Io non ho giudicato” mentre piange. Nel frattempo Elisabetta carica ancora lo scontro: “Volevo solo che mi chiedessi come stavo. Mi hai isolato. Ti rimprovero questo”. Dayane Mello, l’amica speciale di Rosalinda fino a quel momento taciturna, è chiaro a chi vuole dare la ragione, per questo cerca di far tacere Elisabetta che non cede: “Non ti intrommettere, dici sempre e solo cavolate”.

L’unione della stanza arancione ormai è diventato solo un vecchio ricordo. Un tutti contro tutti che prima o poi sarebbe esploso in casa. Quali saranno le nuove dinamiche in vista della puntata di venerdì?