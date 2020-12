Come ormai risaputo, il post prima serata del Grande Fratello VIP è un vortice di sfoghi e commenti. Ieri sera è andata in onda la ventiduesima puntata in cui è stata affrontata una spinosa questione venuta a galla 7 giorni fa. Giulia Salemi ci ha provato con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore? Se la scorsa settimana il caso è stato aperto, ma nulla è stato accertato o chiarito, ieri sera la tensione si è alzata notevolmente.

A scatenare le nuove polemiche sono le dichiarazioni della Gregoraci che ha puntato il dito contro la ragazza sostenendo che per più volte avrebbe richiesto in più occasioni un alloggio gratuito in Sardegna: “Nei messaggi scrivevi “paghi tu?”“. Frase che evidentemente non è passata inosservata nemmeno al resto dei VIP. In particolar modo è Rosalinda Cannavò a risentire del fastidio, dato che con la Salemi ha stretto amicizia fin dal primo giorno del suo ingresso in casa.

La lunga giornata stava per concludersi quando nella stanza arancione nasce un botta e risposta tra Elisabetta e Rosalinda. La Gregoraci percepisce che i ragazzi siano dalla parte di Giulia e non sua, così punzecchia i ragazzi: “Ora ve la porto anche in camera la vostra Giulietta…“. La provocazione viene colta e rimpallata da Rosalinda che risponde a tono:

Dai non dire cavolate. Lei non ci è rimasta bene. Non è arrivato un bel messaggio dopo le cose che hai detto… Hai fatto passare una ragazza di 27anni per una poco di buono… Non è carino!

La Gregoraci non si sente difesa e per questo accende lo scontro: “Mi dispiace, non sai le cose come stanno. Tu vedi sempre una metà delle cose”. Rosalinda risponde: “Non per questo non posso esprimere la mia opinione, devo dirti sempre che va tutto bene? Anche fosse, in quel periodo non stavate insieme tu e Flavio“.

Selvaggia Roma a tutto spiano contro Elisabetta Gregoraci: “Ma non rompermi i co***ni

Poco più in là, in giardino, Giulia si sfoga con Selvaggia Roma:

Lei è una di una lunga serie di persone che in questi anni mi hanno fatta sentire inferiore. Mi fa ridere che da una battuta come “snobettina” tu l’hai rigirata e mi stai accusando delle peggio cose.

Anche l’influencer romana mentre va a letto fa la sua considerazione in modo colorito:

Ma come? prima ti preoccupavi dei messaggi che passavano all’esterno quando si trattava di discussioni in cui c’entrava lei e ora? Dai, se devi rompere il ca**o stavi a casa tua a Montecarlo non qua, già m’hai rotto i co****i eh!

Saranno giorni di passione per Elisabetta…