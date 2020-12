Li vedevamo paparazzati da giugno sulle copertine dei più importanti giornali Rihanna e Asap Rocky, che teneramente si stringevano la mano e seguivano l’onda del Gossip che sosteneva si stessero frequentando. Seppur con qualche mese di ritardo, in questi giorni è arrivata la conferma ufficiale. A rivelarlo il magazine People, che ha ufficializzato la love story tra i due.

Rihanna è dunque fidanzata con Asap Rocky. La cantante ha ritrovato l’amore al fianco del rapper. Il suo nuovo ragazzo è l’ex di Kendall Jenner. Tra Rihanna e Asap Rocky la relazione andrebbe avanti da tempo. Solo qualche ora fa, però, è divenuta ufficiale. Lo scorso weekend Page Six, magazine americano, ha paparazzato Rihanna e Asap Rocky a New York.

I due, però, si conoscerebbero da sempre. Sarebbero sempre stati molto amici, ma avrebbero anche lavorato insieme. Nel 2013 Rihanna aveva preso parte al remix di Cockiness, canzone di lui. Asap aveva aperto i concerti di lei. Hanno anche partecipato insieme alla sfilata di moda di Louis Vuitton due anni fa. Ora l’amicizia che già li univa in passato, è diventata qualcosa di più.

I fan però sembravano già avere capito tutto: su Instagram in molti avevano immediatamente sospettato della cosa. Rihanna e Asap apparivano sempre molto complici, e i loro sguardi sembrava dicessero tutto. Ora sappiamo che i fan della coppia non si stessero affatto sbagliando. Rihanna e Asap sembrano molto felici insieme. Si conoscono bene, e questo ci fa credere che anche per questo il loro amore proseguirà. Noi non possiamo far altro che augurarglielo di cuore.