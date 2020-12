by @claudiacabrini

Nuova bufera su Elisa De Panicis, modella e influencer anche concorrente del Grande Fratello Vip 4. La giovane avrebbe festeggiato il suo compleanno con tanto di invitati in un locale milanese, un noto ristorante meneghino. Peccato che Milano, come la Lombardia, sia in zona arancione, i negozi e i ristoranti chiusi e il divieto di assembramenti sussista. A rivelarlo Gionalettismo, che ha mostrato anche sui suoi canali social il party della ragazza, con più di una decina di invitati.

Cosa è successo? Semplice: gli hotel sono comunque aperti, e con essi lo sono i loro ristoranti. Anche per questo, Elisa ha prenotato diverse stanze all’Hotel The Roof Milano. Nel suo ristorante invece ha organizzato il suo party di compleanno. Di fatto, fatta la legge e fatto l’inganno. Perché, nonostante le critiche e le bufere, Elisa De Panicis ha comunque ispettato la legge.

Ai microfoni di Giornalettismo, poi, ha spiegato:

“Io vivo tra la Spagna e l’Italia. Sono tornata a Milano, ho fatto un party al Roof Milano, ho invitato i miei amici: tutti hanno fatto il tampone, prenotato una stanza e poi cenato in terrazza. Mica eravamo solo noi. C’erano almeno 50 persone sedute in altri tavoli”.

Ma non è tutto: anche altre influencer più famose di lei avrebbero fatto la stessa cosa, pur non rivelando sui loro profili online:

“La scorsa settimana altre influencer come Chiara Biasi e Gilda Ambrosio hanno fatto la stessa identica cosa al “Bulgari Hotel”. Io ero in Spagna, ho visto le loro stories, e ho pensato che in Italia fosse tutto ok”.

Le critiche alla ex gieffina, infatti, sono nate proprio a seguito della condivisione di video e foto del Party sui canali Social della ragazza. Sempre Giornalettismo dunque le domanda perché l’abbia fatto:

“Non volevo fare le stories su Instagram, però sono stati gli stessi gestori del locale a propormi lo scambio merce. Facendo le stories, risparmiavo il 20%. Alla fine il pagamento era sulle mia spalle, quindi le ho fatte”.

La versione della direttrice dell’Hotel però sarebbe diversa. Non è vero che si sia trattato di uno scambio merce: la festeggiata avrebbe pagato tutto. Come rivelato da Giornalettismo, il conto è stato di 812 euro. Lo scontrino è stato battuto all’1.06.