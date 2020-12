Una Patrizia De Black risentita quella che leggiamo tra le pagine del settimanale Chi in edicola, delusa – dice lei – da chi credeva le volesse bene. Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck si è confidata a ruota libera con il magazine diretto da Alfonso Signorini, ed è proprio così che scopriamo che ne abbia per tutti.

Particolare sfiducia, la contessa, ha dichiarato di provarne per Barbara d’Urso, ma anche per la coinquilina Stefania Orlando pare proprio che Patrizia De Blanck non provi più la simpatia di un tempo. Ma partiamo dal principio.

Come raccontato dalla stessa Patrizia De Blanck a Chi, sarebbe proprio la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ad averla ferita di più. La contessa, di consueto ospite dei salotti di Barbarella, si sarebbe aspettata un trattamento migliore da parte della d’Urso, soprattutto perché le due si conoscono ormai da molto tempo. Così, secondo Patrizia De Blanck non è stato, ed ecco la stoccata su Chi:

“Da chi sono stata delusa? Da Barbara d’Urso, che conosce bene me e la mia famiglia”.

Come da noi anticipato qualche riga fa, la contessa ha poi aggiunto:

“Mi sarei aspettata un trattamento diverso. Menomale che Giada (sua figlia, ndr) mi ha difesa”.

Da quel che immaginiamo, quindi, la Contessa dopo aver abbandonato la casa più spiata d’Italia avrà avuto modo di informarsi su quanto si è detto e mostrato di lei in sua assenza. E come leggiamo su Gossipetv.com “nei salotti televisivi ‘d’ursiani’ in diverse occasioni sono state messe in discussione le sue origini nobili e la sua cura per l’igiene personale”. Tutte cose che sicuramente non avrà apprezzato più di tanto! Infatti, a tal proposito la contessa chiosa:

“Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni”.

Ma non è tutto: Patrizia De Blanck se l’è presa anche con Stefania Orlando:

“Lei è la vera stratega di questa edizione, piange lacrime di coccodrillo”.

Certamente la contessa riserverà nuove sorprese. Ricordiamo che la vedremo ospite al Grande Fratello Vip ogni puntata, come tutti i concorrenti passati di questa edizione.