Una confessione choc quella di Giulia Salemi, che al Grande Fratello Vip ha deciso di confidarsi sulla sua intimità con Maria Teresa Ruta. La modella italo-persiana e influencer, 27 anni, avrebbe raccontato a Maria Teresa di aver sempre vissuto con dei blocchi nei confronti degli uomini, anche fisici.

Giulia Salemi, la cui più recente frequentazione nota è stata quella con Francesco Monte incontrato proprio al Grande Fratello Vip, ha dunque spiegato di non aver mai provato piacere. Sì, proprio così: la giovane non avrebbe mai provato piacere facendo l’amore, ma anzi avrebbe sempre finto. A raccontarlo lei stessa a Maria Teresa, quasi a naturalizzare il fatto che questo per lei sia un evidente problema.

La dolce Maria Teresa, in casa al Grande Fratello Vip sin dall’inizio, ha così rassicurato Giulia, in quel momento provata. La Salemi perciò non sarebbe esattamente spavalda come molti pensano ma, al contrario, dolce, a volte timida oltre che sempre molto educata. Insomma, non una mangia-uomini ma una ragazza normale, che per questo piace così tanto al pubblico e alle giovani come lei. Giulia si sarebbe preoccupata di non aver mai provato piacere, e avrebbe ammesso che in passato con i suoi ex ha sempre finto.

In particolar modo, al Grande Fratello Vip Giulia Salemi ci ha anche tenuto a specificare che le grandi emozioni e sensazioni provate da alcune amiche con i rispettivi fidanzati, lei non le abbia mai provate.

“Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi, non credo di aver mai provato un ‘vero piacere’, dico uno reale”.

Giulia, dunque, ha voluto confidarsi con Maria Teresa Ruta che le ha anche consigliato come superare certi momenti più complicati nell’intimità. Ancora una volta, sia Giulia che Maria Teresa hanno così dimostrato la loro grande umiltà, cosa che certo il pubblico non scorderà. Dopo la sua relazione con Francesco Monte, Giulia non è più stata ufficialmente impegnata con nessuno. Al Grande Fratello Vip non ha ancora parlato del suo ex pugliese, ma sappiamo bene che quella relazione le abbia lasciato l’amaro in bocca.

Francesco e Giulia Salemi si erano conosciuti proprio al Grande Fratello Vip. La loro relazione pare sia terminata all’improvviso. Lui non si sarebbe comportato benissimo con lei. Siamo certi che presto Giulia troverà qualcuno capace di farle nuovamente battere il cuore. Qualcuno che la rispetti e la ami come merita.