Elisabetta Gregoraci gelosa del legame tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? (video)

A poche ore dalla nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono ritrovati in sauna per un nuovo confronto su quello che potrebbe essere il loro rapporto una volta terminata l’esperienza all’interno del loft di Cinecittà. La showgirl calabrese sembra essere gelosa del fatto che l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ sia propenso a conoscere nuove ragazze dopo il suo abbandono (Qui, il video).

In particolare, la conduttrice non sembra aver gradito il legame speciale che, nelle ultime ore, Pier sta instaurando con Giulia Salemi:

“Sai che abbiamo condiviso certe cose io e te. Magari se balli, ballaci 3 minuti, non 3 ore dai. Tu sei monello è così. Prima dici una cosa, poi un’altra. Un uomo che dice una cosa e poi ne fa un’altra non mi piace. Eppure non parli proprio e questo è peggio. Ti dico che me ne vado a dicembre per mio figlio e a te non ti frega nulla. Nemmeno mi hai detto ‘mi dispiace molto’. Ti vengo sempre a cercare io ultimamente. Sei tu che adesso sei concentrato su altre”.

Durante l’ennesimo chiarimento, la Gregoraci ha avuto modo di ribadire al personal trainer di non essere pronta ad instaurare una vera relazione tra fidanzati:

“Neanche un quarto d’ora mi fidanzerei con te. Non riesco proprio a comunicare con te. Non siamo più speciali, tra poco manco amici. Tu parli di lei ogni volta, io non ho voglia di parlare di lei. Per voi è arrivato anche un aereo, la gente non è mica pazza. Perché Giulia ha detto che te parli male di me? Pier mi devo aspettare clip brutte? Dimmelo che non reggo il colpo in diretta”.