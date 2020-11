Maria Teresa Ruta bacia Tommaso Zorzi dopo il chiarimento con Stefania Orlando (video)

Aria di chiarimenti all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Ieri, domenica 29 novembre 2020, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, che si sono temporaneamente distanziate per alcune incomprensioni, si sono ritrovate in giardino per un confronto. L’ex moglie di Andrea Roncato sembra piuttosto provata dal distanziamento con l’amica (che, in vista del prolungamento, ha voluto approfondire la conoscenza con Rosalinda trascurando soprattutto lei e Tommaso Zorzi), che rimane piuttosto colpita dalle sue parole:

Ruta: “Non lo sapevo, mi dispiace”.

Stefania sei tremenda perché non ammetti anche tu che sei gelosa marcia apprezzo il tentativo di chiarimento ma se fai le scenate di gelosia a Maria Teresa poi devi ammettere che sei gelosa il discorso non può valere solo per Eligreg #gfvip pic.twitter.com/XxZOECtStc — no fucks given (@fizzyIemonade) November 29, 2020

La conduttrice, dal canto suo, ha confermato di essere gelosa del rapporto speciale (quasi esclusivo) tra lei, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini:

Ruta: “Sì, sono gelosa perché gli voglio tanto bene, ma questa cosa l’ho provata anche nei tuoi confronti. Ma è anche la stanchezza…”

Orlando: “Non devi fare così, perché lui ti vuole bene”.

La Ruta, in queste settimane, forse, ha cercato di proiettare, nell’influencer, lo stesso affetto, da mamma, nei confronti dei figli Guenda e Gian Amedeo:

Ruta: “Quando usciremo dalla casa non ci vedremo più”

Orlando: “Maria Teresa se non ci fossi tu…”.

Le due donne si abbracciano e si abbandonano all’emozione per la ritrovata sintonia.

Dopo qualche minuto, Maria Teresa si dirige verso Tommy a cui dà un bacio in bocca che stempera ogni tensione degli ultimi giorni.

Il chiarimento (e il bacio) tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi.#GFVIP pic.twitter.com/KsYqyTFZ6u — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 29, 2020

Anche stamattina, le due concorrenti si sono ritrovate nel patio al risveglio. Maria Teresa ha cercato di consolare Stefania che, oggi, si è svegliata con la ‘luna storta’. Le due inquiline del loft di Cinecittà rimangono per qualche attimo abbracciate e Stefania, complici le battute di Maria Teresa, sembra aver ritrovato un po’ di serenità e successivamente, raggiungendo la cucina, dice: “Non mi ero svegliata bene ma adesso mi preparo e torno agguerrita”.