Cristiano Malgioglio è fidanzato? Sì, ecco chi è il suo uomo “segreto”

Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa del “Grande Fratello Vip” da single o fidanzato? Sembra proprio che il paroliere abbia una bellissima storia a distanza. Non conosciamo il nome del suo “uomo segreto”, ma sappiamo che è un nutrizionista turco di 37 anni, di 38 anni più giovane di lui. “Lavora e gestisce una palestra insieme al fratello ad Istanbul“, aveva il paroliere svelato a “Chi” (qui per approfondire). La loro storia andrebbe avanti da più di due anni.

Alto, moro e palestrato: questo sarebbe il suo identikit. Si sono conociuti casualmente, quando Cristiano si trovava in Turchia: è stato colpo di fulmine. “Eravamo nei pressi di piazza Taksim. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato. mentre io, come da copione, cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa“. Così è nata la loro storia. Da quel momento non si sono più lasciati, anche se attualmente la storia prosegue a distanza a causa delle limitazioni dovute al Covid-19. “A separarci sono quasi 2000 chilometri, ma per fortuna la tecnologia aiuta anche due innamorati come noi”.

Prima di lui, Cristiano Malgioglio avrebbe avuto una lunga storia con un trentenne tedesco. “Io ho una storia da 10 anni a Dublino: la compagnia aerea è diventata ricca con i miei biglietti di andata e ritorno. È un amore importante, è l’amore della mia vita. Non svelo il nome… va bene, posso dirti Michael“, aveva rivelato nel 2017 a “Verissimo”.