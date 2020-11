Il pied-à-terre di Patrizia De Blanck, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, continua a far discutere a causa delle presunte scarse condizioni di igiene che non è detto, ovviamente, che dipendano dalle abitudini della Contessa.

Nelle ultime ore, soprattutto Stefania Orlando e Andrea Zelletta hanno commentato il forte odore che pervade la stanza della casa di Cinecittà riservata alla De Blanck.

Il loro dialogo è stato condiviso anche su Twitter e non lascia molto spazio ad equivoci. Anche Enock ha espresso la propria opinione, affermando che un ambiente così potrebbe essere nocivo per la salute della Contessa:

Stefania: “Nella camera della contessa non sentite puzza stasera?”

Andrea: “Mamma mia che canile, brutta proprio! Di fogne del bagno dove non c’è la ventilazione”

Stefania: “Comunque questa puzza è sempre più insistente…”

Andrea: “Mamma mia oh, oggi stavo sul divano, lì proprio, da vomitare mi veniva”

Stefania: “Sì, ma sicuramente ci sarà un problema di ristagno, come si dice?”

Andrea: “No”

Stefania: “Forse si è abituata lei…”

Andrea: “C’ha un olfatto…”

Stefania: “Perché poi, l’altro giorno, quando sono entrata che lei era arrabbiata con Tommaso, si sentiva, però poi, dopo un po’ che stai dentro, ti abitui, non la senti più”.

Andrea: “Sì, ma appena entri però…”

Stefania: “Appena entri, è micidiale”

Andrea: “È una stanza babilonese quella lì. È babilonese…”

Enock: “Non va bene, però, che respira lì”

Andrea: “Sì, ma non è azoto eh… È puzza di m*rda!”