Grande Fratello Vip 5, il fidanzato di Rosalinda Cannavò: “Abbastanza tranquillo sul nostro rapporto” (video)

Nelle scorse ore, Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda Cannavò del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha registrato una serie di Instagram Stories, per ribadire di non nutrire alcuni dubbi sul suo rapporto d’amore. Ecco le sue parole affidate ai social:

“E’ tutto ok, barcollo ma sono apposto. Spero che Rosalinda che acquisti un minimo di lucidità in più. Succederebbe anche a me, che viene a mancare questa lucidità, nel momento in cui si è a stretto contatto con le stesse persone per sessanta giorni e anche oltre. Spero che rimanga sulla sua determinazione o posizione che è ben chiara. Purtroppo non sono il tipo che va ad attaccare la gente o crea polemiche. Non è necessario. Rosalinda è la protagonista ed è perfettamente capace di uscire o creare determinate situazioni. Sono abbastanza tranquillo del nostro rapporto. Non trovo nemmeno un aggettivo per descriverlo”.

Nel pomeriggio, la protagonista di molte fiction di Canale 5, confidandosi con l’amica Dayane Mello, ha iniziato a nutrire degli interrogativi sul ragazzo che, durante la sorpresa al ‘Grande Fratello Vip 5’ con la mamma e la sorella Francesca, non è apparso in video:

Rosalinda: “Forse sente mia sorella. Avevo detto a mia sorella di occuparsene. Lei subito ha cercato di sdrammatizzare, ma io non riesco a decifrare le parole di mia mamma. Io ho già i miei dubbi, poi sentire quelle parole me ne ha dati altri. Già so che da qua mi aspetta una bella litigata. Anzi, litigata se va bene. Ma io non ho fatto niente di male. Avrei bisogno di capire cosa pensa lui. E anche io devo capire un po’ di cose, ma posso farlo solo di fronte a lui”.

Il giovane tappezza il proprio Instagram di dediche molto romantiche nei confronti della propria donna. L’amore trionfa?!