Momento di sconforto per Rosalinda Cannavò, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, che si è lasciata andare alle lacrime, pensando soprattutto al suo fidanzato Giuliano.

Prontamente consolata da Giulia Salemi e Dayane Mello, l’attrice, che, come sappiamo, ha deciso di abbandonare il nome d’arte di Adua Del Vesco, si è aperta soprattutto con la modella brasiliana.

Rosalinda sente la mancanza del fidanzato Giuliano ma, soprattutto, avverte la necessità di chiarire una serie di cose con lui:

Avrei bisogno di capire un attimo, capire cosa pensa. Devo capire un po’ di cose però posso capirle solo vedendolo. Mi manca un sacco. Mi manca lui perché, comunque, è sempre stato il mio punto di riferimento. Lui è tanto altro… La cosa più importante che lui ha fatto è stata quella di stare vicino a me quando nessuno voleva farlo.

Dayane ha chiesto a Rosalinda se considera Giuliano come potenziale uomo della sua vita e l’attrice siciliana ha risposto di sì e non solo per una questione di riconoscenza. Le parole di Rosalinda:

Altrimenti non starei così. Devo capire delle cose ma fuori, non qui. Qui non sarebbe giusto. Perché poi se ci sono delle cose in giro, dei gossip, capisci? Non sarebbe giusto. Non è giusto che lui soffra di questa cosa.

Dayane Mello, quindi, ha consigliato a Rosalinda di continuare a pensare a se stessa, senza preoccuparsi troppo delle possibili conseguenze:

Tu, a 27 anni, puoi fare quello che ti pare, è la tua vita! Devi scegliere quello che è meglio per te. È una scelta tua, non sua.

Rosalinda Cannavò, quindi, ha ammesso di aver paura che la sua felicità possa ferire altre persone:

Lui ha sicuramente tanta paura di vedermi stare male, come mi ha già visto stare male. Rimango sempre così, così fragile, che penso sempre agli altri. Io penso a quello che può aver ferito lui. Io non penso al bel percorso che ho fatto e che mi ha fatto bene. Penso sempre: “Ma la mia felicità è costata a qualcuno?”. E questo mi fa male perché io non sono così. Io, per la prima volta nella mia vita, ho agito per quello che sentivo e che mi faceva stare bene, senza pensare agli altri e alle persone che amo. Ho paura di ferirle.

Secondo Dayane Mello, quindi, Rosalinda si sta creando problemi dal nulla:

Non puoi paragonare la donna di 27 anni che sei oggi con la ragazza che eri. Questo è masochismo. Stai cercando un problema che non c’è. Tu pensi agli altri ma, secondo te, gli altri hanno pensato a te? Ti sei liberata di una cosa immensa…

Il malessere di Rosalinda ha origine anche dal fatto che il fidanzato, vedendola stare male, non le ha mandato un segnale:

Vedendomi stare così, è dal primo giorno che parlo di lui, chiedo un segno, qualsiasi cosa… Farmi dire qualcosa attraverso la mia famiglia… Perché non ci hanno pensato?

Dayane Mello ha riservato a Rosalinda il seguente consiglio:

Non puoi dare la tua felicità in mano ad una persona.

Clicca qui per vedere il video dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.