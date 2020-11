Grande Fratello Vip 5: la lite tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma (video)

Oggi, mercoledì 18 novembre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, è andata in scena un duro scontro tra Selvaggia Roma (in cucurio con Pierpaolo Pretelli) ed Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, passando davanti la stanza, ha ascoltato delle conversazioni tra l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ e l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’. Ed è andata su tutte le furie:

Gregoraci: “Fai il tuo percorso. Se sei innamorata di lui glielo dici. Se sei dentro per parlare di me, anche no. Ma vai a cagare. Ma chi sei tu per dire questo?! Fai un percorso tuo. Basta mi sono rotta i coglxxni. Arriva la prima, che non so manco cosa ha fatto nella vita, e parla di me, dice che non sono vera, sincera. Mi sono rotta i coglxxni. Non mettere in mezzo sempre me. Quello (riferendosi a Pierpaolo, ndb) zitto e manco risponde. Non deve parlare più di me e di lui”.

Francesco Oppini, Andrea Zelletta e Stefania Orlando cercano di tranquillizzare la compagna allontanandola dalla vetrata del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Gregoraci: “Stai attenta a quello che dici, che partono le querele. Ogni tanto prendila posizione (a Pierpaolo, ndb), sono 15 puntate che la prendo solo io”.

Le due donne si confrontano duramente davanti agli occhi di Pierpaolo:

Gregoraci: “Sei di una maleducazione allucinante. Abbassa i toni perché non sei un caxxo di nessuno. Nessuno mi parla così. Le cose brutte della vita sono altre. Io non posso aver paura di parlare perché la signorina Gregoraci si incaxxa. Ma chi è?”

