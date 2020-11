Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta: “Stimo Matilde Brandi” (video)

Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta del ‘Grande Fratello Vip 5’, oggi, mercoledì 18 novembre 2020, è stata ospite di Awed e Annie Mazzola, padroni di casa del GF Vip Party su Mediaset Play. Ha raccontato come sta vivendo queste settimane di lontananza dal compagno:

Paragoni: “Non siamo mai stati lontani più di tanto da quando stiamo insieme”

Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea, è ospite di Awed ed Annie Mazzola a GFVIP Party!

La giovane influencer ha commentato, per la prima volta, il legame speciale tra l’ex tronista e Pierpaolo Pretelli che, la scorsa settimana, ha tradito la sua amicizia preferendo salvare, dalla nomination, la Contessa De Blanck:

Paragoni: “Andrea si lega molto con le persone. Non è una persona che ha rancore. Non odia mai nessuno. E’ una persona buona e pulita. Con Pierpaolo vedo un’amicizia importante. Sono molto simili sia di carattere che di trascorsi di vita. Sono molto agitati, sotto stress dentro. Andrea è impulsivo ed ha agito in questo modo. Pierpaolo pure. La colpa non è di nessuno. Andrea è suo amico. Sembra che l’ha tradito. Può sbagliare. Pierpaolo ho visto che ci tiene molto. Sono solo che contenta”

Natalia dice la sua riguardo lo scontro tra Andrea e Pierpaolo…🔥

👇🏻https://t.co/O0tc1khudi pic.twitter.com/KKkzrjtUME — Mediaset Play (@MediasetPlay) November 18, 2020

Inoltre, Natalia ha confessato di non essere mai stata gelosa di Matilde Brandi:

Vi togliamo ogni dubbio: Natalia non è gelosa di Matilde, anzi…😜

👇🏻https://t.co/dsAZDgTewv pic.twitter.com/u0CMn8Gycn — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 18, 2020

“Matilde la stimo tantissimo. Ci sentiamo anche oggi. Mi scrivevo con sua nipote, veniva a casa a vedere le puntate. Facevamo un gruppo d’ascolto”

L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha escluso, al momento, che, il prossimo anno, possa prendere parte al reality show, condotto da Alfonso Signorini, in qualità di concorrente:

“Io all’inizio ho detto di sì. Vedendo questo percorso, penso nì. Lo vedo tutto un po’ troppo trash. Si punta sul gossip, le dinamiche. Ci sono dei personaggi che non mi piacciono. Il Grande Fratello di qualche anno fa era più pulito”.