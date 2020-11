C’è un motivo per la quale Enock Barwuah può sorridere. La scorsa notte nella casa del Grande Fratello VIP l’atmosfera si è fatta strana: da un lato il gioco con buona parte dei concorrenti in salotto a ridere e scherzare, dall’altra il concorrente triste in sauna. Enock, preso dallo sconforto, si abbandona ad uno sfogo derivato dalla situazione venuta a creare con Selvaggia Roma è stato particolarmente duro: “Non mi sono sentito mai così perso nella mia vita. Ho litigato tanto qua dentro, e ora mi vedono come una persona aggressiva”.

La crisi oggi ha lasciato spazio ai sorrisi. Questa mattina nella casa del Grande Fratello la tranquillità è stata interrotta dagli aerei ormai diventati un’abitudine quasi giornaliera. Un bel messaggio in particolare è stato diretto al fratello di Mario Balotelli.

I fans all’esterno hanno pensato di regalare un momento di conforto per farlo sentire meno triste: “Enock noi ci siamo oh!“. Il concorrente si commuove e abbraccia Andrea Zelletta – che ieri sera lo ha ascoltato e sorretto nel lungo sfogo – e ringrazia i sostenitori.

Grande Fratello VIP, l’aereo per Francesco Oppini

All’appello mancava solo Francesco Oppini. Il commentatore sportivo fino ad ora aveva avuto una mezza dimostrazione d’affetto all’esterno grazie ad un aereo che fu indirizzato all’amicizia tra lui e Tommaso Zorzi. Non granché per uno dei concorrenti protagonisti nelle dinamiche della casa.

Stavolta lo stuolo degli amici Oppiners si è fatto sentire: “Fra 6 come un goal al 90’ #Oppiners”. Il regalo inaspettato suscita chiaramente la felicità del concorrente che si è goduto il momento urlando “Voi siete la mia Champions!“. Anche in questo caso i VIP della casa sono andati ad abbracciare il commentatore sportivo.

La madre di Francesco, Alba Parietti, da gran sostenitrice di suo figlio continua a repostare delle clip pubblicate dai fan che spingono per poter salvarlo al televoto che lo vede protagonista con la contessa Patrizia de Blanck. Il televoto che si chiuderà venerdì 20 novembre deciderà chi sarà il primo nominato che rischierà di essere eliminato nella puntata di lunedì prossimo, 23 novembre 2020.