Dopo la lite di oggi pomeriggio, Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma rientrano nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Elisabetta Gregoraci è visibilmente nervosa. I due ex ‘amici speciali’ non riescono a mettere da parte le divergenze di qualche ora prima. La showgirl calabrese, infatti, non si è sentita difesa dal personal trainer durante la discussione con l’ex protagonista di ‘Temptation Island’

Dopo un tentativo di chiarimento, l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ si rifugia in giardino mentre Selvaggia attacca nuovamente l’ex moglie di Briatore.

Gregoraci: “Tu parli di rispetto e parli di Enock, Pierpaolo. Parli di rispetto, non sai manco cosa è il rispetto… Selvaggia trovati un lavoro. Fatti il tuo Grande Fratello senza parlare di me. Ci riesci? Parla di Pierpaolo, di voi. Parli solo di me Dimmele in faccia la cosa… Io non ti conosco, ti ritrovo qui. Sono stata gentilissima, ti ho offerto anche il tiramisù. Ti inventi le cose, sei anche ridicola. Non attacca”.

Durante la cena, lo scontro tra le due donne prosegue senza esclusione di colpi:

Gregoraci: “Tu non sei l’avvocato di Pierpaolo. Non parlare di me ma di te. Non mi mettere in mezzo. Mi sono avvicinata tre volte vicino a te e non mi hai detto nemmeno ‘Buongiorno’. Sei ridicola. Finisci questa recita”.

Roma: “Sei una bambina viziata e capricciosa”

Zelletta: “Sono due persone che stanno vivendo emozioni belle. Amicizia con lui? Ma se lo conosco più io in sessanta giorni che te”.

Gregoraci: “Non urlare, stai disturbando la cena. Selvaggia non attacca. Mi hai già chiamato troppe volte maleducata”.