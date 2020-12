Mario Ermito è uno dei concorrenti della seconda parte del Grande Fratello Vip 5. Il ragazzo entrerà a far parte del reality show entro la fine di dicembre 2020. Le altre new entry sono Cristiano Malgioglio, Samantha De Grenet, Filippo Nardi, Andrea Zenga, Ginevra Lamborghini e Carlotta Dell’Isola (Temptation Island).

Nato il 2 ottobre del 1991 a Brindisi sotto il segno della Bilancia, Mario Ermito, alto 1,88 è principalmente un modello da quando ha deciso all’età di 19 anni di trasferirsi a Milano. La città meneghina sotto questo punto di vista è principalmente la capitale della moda. Precedentemente aveva intrapreso la carriera di calciatore, ma dopo un infortunio grave decide di investire sulle passerelle.

La popolarità arriva nel 2011 quando decide di partecipare al Grande Fratello 12 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Tuttavia la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia in quel di Cinecittà dura solo due settimane, ma Mario non sparisce del tutto dai radar del mondo dello spettacolo.

Mario coltiva infatti il sogno di diventare attore, così entra a far parte della casa di produzione Ares, quella di cui parlano tutti dopo le rilevazioni di Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Gabriel Garko. Il nostro si ritrova a recitare ne L’Onore e il Rispetto 5, Non è stato mio figlio. Ma anche Il bello delle donne … alcuni anni dopo e anche Detective per caso. Recita anche in Spagna e nel 2018 Carlo Conti lo arruola per Tale e Quale Show. Tra i suoi personaggi Riccardo Cocciante, Tommaso Paradiso, Miguel Bosè. Ma anche Luciano Ligabue, Fausto Leali, Enrique Iglesias. Ermito si classifica settimo in classifica generale e quinto in quella uomini.

Dal punto di vista sentimentale, Mario Ermito è stato fidanzato per due anni con l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, salvo poi lasciarsi ed essere avvistato con la truccatrice Valentina Paolillo.

Foto: account Instagram Mario Ermito