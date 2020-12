Carlotta Dell’Isola è probabilmente il nome meno noto delle new entry del Grande Fratello Vip 5. Nel dicembre 2020 sono previsti gli ingressi di Cristiano Malgioglio, Samantha De Grenet, Filippo Nardi, Andrea Zenga, Mario Ermito e Ginevra Lamborghini per dare nuova linfa al programma.

In realtà gli appassionati di reality la conoscono in quanto la ragazza ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato Nello, al quale è legata da sei anni. I due hanno attraversato varie vicissitudini a causa della presenza delle tentatrici e dei tentatori del docu-reality. Ma la coppia ha retto davanti a ogni avversità. Entrambi sono appassionati di barche e yacht di lusso.

Nata ad Anzio in provincia di Roma il 24 febbraio del 1993 sotto il segno dei Pesci, le sue origini non sono affatto modeste. Suo padre è amministratore della Udi Yacht, società che si occupa da ben tre decenni di brokeraggio nautico.

Laureata in Studi Socio-psicopedagogici presso l’Università Roma Tre, Carlotta ha poi iniziato a lavorare presso l’Outlet La Fenice ad Anzio, specializzato in scarpe.

Carlotta Dell’Isola è uno dei pochi personaggi dello spettacolo ad aver ammesso candidamente di aver fatto ricorso ad alcuni ritocchini estetici per avere un rapporto più sereno con il suo corpo. La ragazza sostiene di aver rifatto per la cronaca solo il seno e non le labbra. Sul suo profilo Instagram conta ben 189mila follower. Sul profilo posta momenti della sua vita quotidiana, soprattutto in compagnia del fidanzato Nello, ma anche legati al mondo dello spettacolo, come per esempio quando ha partecipato al Maurizio Costanzo Show.

Carlotta non è comunque la prima a provenire da Temptation Island. A condividere questo passato c’è anche Selvaggia Roma, da qualche settimana nella casa. Costei è già artefice di dinamiche all’interno del variegato cast del reality show di Canale 5.

Foto: account Carlotta Dell’Isola