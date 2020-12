Luca Barbato: chi è il marito di Samantha De Grenet

Luca Barbato è il marito di Samantha De Grenet, una delle new entry del Grande Fratello Vip 5. Fanno parte di questo secondo corso Cristiano Malgioglio, Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola, Filippo Nardi, Ginevra Lamborghini.

L’uomo è in realtà marito due volte della soubrette. I due si sposati la prima volta nel 2005 a Terni con matrimonio civile. La seconda volta invece nel 2015, dopo alcuni anni di separazione, stavolta con rito religioso. La De Grenet precedentemente si era coniugata con Pierfrancesco Micara, ex di Rosalinda Celentano, ma l’unione ha subito un annullamento.

Luca Barbato è laureato in Ingegneria ed è più giovane della moglie di cinque anni. Di professione nonostante la laurea è un agente immobiliare in una zona a pochi passi dal glorioso Piper di Roma. La separazione avviene nel 2007, quando solo un anno prima avevano avuto il loro primo e unico figlio, Brando. La stessa Samantha De Grenet aveva spiegato a Vieni da me di Caterina Balivo che non sempre l’arrivo di un figlio unisce le coppie.

Nel novembre scorso la De Grenet ha confessato a Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso di aver contratto il coronavirus e di non avere ancora riacquistato gusto e olfatto. Oltre a questo, ha anche dichiarato di aver dovuto affrontare un tumore al seno e che suo marito gli è stato molto vicino in quel periodo vicino.

Nel dicembre 2020 Samantha De Grenet è una dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Luca Barbato quindi guarderà da casa l’avventura di sua moglie all’interno della casa dei vipponi di Cinecittà. Guardando gli altri nomi, quello di Samantha de Grenet risulta quello più di peso, mentre gli altri risultano figli d’arte e scarti di reality show come Temptation Island e L’Isola dei Famosi, entrambi su Canale 5.

Foto: account Instagram Samantha De Grenet