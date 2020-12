Ginevra Lamborghini è una delle new entry del Grande Fratello Vip 5. Nel cast con lei subentrano Cristiano Malgioglio, Mario Ermito, Samantha De Grenet, Filippo Nardi, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga.

Ginevra come potrete intuire dal cognome è la figlia di Tonino e Luisa Lamborghini e la sorella di Elettra Miura Lamborghini, ex partecipante del reality show Mtv Riccanza, coach di The Voice of Italy nel 2019 ma soprattutto cantante. Elettra ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 con Musica (e il resto scompare), piazzandosi 21esima. Il singolo ha tuttavia raggiunto le 70.00 copie vendute, aggiudicandosi il disco di platino.

Penultima arrivata nella famiglia con una grande tradizione nelle automobili di lusso, è nata nel 1994 e ha studiato Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha pubblicato un singolo, intitolato Scorzese.

La 26enne ha destato scalpore in quanto non ha partecipato al matrimonio della sorella con il musicista Afrojack sul lago di Como. Pare che le due non vadano per nulla d’accordo. Su Instagram il giorno delle nozze scrisse su Instagram: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anch’io“.

La ragazza ha dichiarato al Corriere:

“Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano. È normale, l’abbiamo fatto sempre anche da piccoline. Però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera. È bravissima in quello che fa e io spero di fare altrettanto nel mio”.

Ginevra ha spiegato:

“C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. Se la domanda è: la carriera di Elettra ti è servita per emergere? Ti dico di no, ma con tutto il rispetto per la sua carriera, perché veniamo da due background diversi, abbiamo due direzioni diverse, poi è ovvio che siamo sorelle e siamo accomunate nelle cose, però in realtà veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte”.

Alfonso Signorini ha poi rivelato che Cristiano Malgioglio avrebbe parlato proprio con Elettra Lamborghini della presenza della ragazza nel reality show. La cantante avrebbe detto all’amico paroliere che sarebbe entrata a Natale per dargli il panettone, senza menzionare Ginevra.

