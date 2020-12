Sempre più complicato il momento per Francesco Oppini. Tommaso Zorzi è sempre più preoccupato per quello che sembra profilarsi come l’addio imminente del commentatore sportivo alla casa del Grande Fratello VIP. La decisione ufficiale non è stata ancora presa, ma questa sembra ormai la scelta del concorrente. Questo acccade dopo che Francesco è riuscito a sentire la voce di sua madre Alba Parietti in confessionale.

In una lunga telefonata, ieri pomeriggio Oppini ha chiesto delle informazioni private dall’esterno riguardo il lavoro. L’occasione è stata anche quella di fare un punto su ciò che il gieffino ha pensato di fare in vista della prosecuzione del reality show e quali sono i pensieri che lo attanagliano. Non appena uscito dal confessionale, Francesco ha affermato di sentirsi più sollevato da una parte, ma affatto tranquillo dall’altra.

Zorzi, che con lui ha costruito un legame davvero molto sentito (nonostante ieri abbia criticato i continui tira e molla di Francesco), si è avvicinato per sapere qualcosa: “Visto che a te ci tengo voglio sapere come la pensi veramente” chiede Francesco. Parte un lungo silenzio, poi Tommaso decide di dire cosa passa per la testa: “Non posso dirti che non ci rimango male”. Due battute che poi si tramutano in sconforto per l’influencer che cede alle lacrime nella stanza blu.

Grande Fratello VIP, Tommaso Zorzi: “Il nostro rapporto è totale”

Stefania Orlando arriva a consolarlo “Non sei solo, sai che il suo sostegno comunque c’è” al suo fianco anche Maria Teresa Ruta: “Ti capisco ma cerca di reagire, godetevi questi giorni insieme”. Tommaso prova a risollevarsi, ma non è facile: “Il nostro è un rapporto veramente totalizzante. Non voglio che lui mi veda così”.

Così, dopo lo sfogo, decide di tornare da Francesco per far sentire il suo affetto ancora una volta abbracciandolo. Resta da capire se Tommaso riuscirà a tenere botta ad un eventuale addio di Francesco Oppini alla casa. Difficile pensare sia un gioco da ragazzi.

Per buona parte del pomeriggio di oggi Tommaso Zorzi è rimasto a debita distanza da Francesco, quasi in pensiero per la decisione che prenderà.