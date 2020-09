Elettra Lamborghini, la sorella Ginevrà non parteciperà alle nozze? "L'infelicità vi mangerà da soli"

Di Giulio Pasqui venerdì 25 settembre 2020

A poche ore dal matrimonio di Elettra, scoppia il caos in famiglia Lamorghini?

Caos in famiglia Lamborghini? Quando mancano poche ore al matrimonio di Elettra, la sorella Ginevra fa capire attraverso i suoi social di non partecipare al lieto evento. "Andrai al matrimonio di Elettra?", hanno chiesto i followers alla ragazza. "No", la risposta, secca. Che tra le due non corra buon sangue? Effettivamente Ginevra sui social della sorella più famosa non si è praticamente mai vista, mentre sono apparse spesso Flaminia e Lucrezia (che infatti sono state scelte come testimoni di nozze). Vecchie ruggini, insomma? Probabile!

Poche ore fa, Elettra Lamborghini è intervenuta sui suoi social per dire la sua sulla vicenda: "Non è vero quello che stanno scrivendo sui vari media. La cosa che mi dispiace solo è che si facciano certe cose solo per i followers. Ma in realtà sticazzi... L'infelicità vi mangerà da soli quindi sono tranquilla", ha scritto. Un affronto frontale e l'accusa di "fare tutto per i followers". Che sia un modo per Ginevra di farsi pubblicità? D'altronde, solo qualche giorno fa è uscito il suo nuovo singolo da cantante... e anche noi siamo qui a parlarne. Quel che è certo, è che Elettra sposerà Afrojack... senza la sorella!