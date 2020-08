Andrea Zenga positivo al Covid-19

Di Sebastiano Cascone lunedì 24 agosto 2020

Il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali, ex protagonista di Temptation Island, ha annunciato di aver contratto il virus

Attraverso un messaggio di poche ore fa, sul proprio account Instagram, Andrea Zenga, ex protagonista di qualche edizione fa di 'Temtpation Island Vip', ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus.

Ecco le prime parole del figlio di Walter e Roberta Termali sui propri social:

"Ciao a tutti. Stamattina ho ricevuto l'esito del tampone e sono risultato positivo al Covid-19. Ringrazio Dio di non avere sintomi ed il mio pensiero va a chi sta soffrendo a causa di questo virus. E' capitato anche a me come sarebbe potuto capitare a chiunque altro, ho viaggiato su un traghetto nel quale sono risultati passeggeri infetti e ho probabilmente contratto il virus in quell'occasione. Ringrazio tutti voi per i messaggi che mi avete mandato in questi giorni e che mi hanno accompagnato nell'attesa del risultato. Saranno giorni di clausura nei quali continuerò a tenervi aggiornati sul mio stato e sarò molto felice di rispondere ai vostri messaggi. Non potete immaginare quanto, in un momento come questo, sia fantastico sentirvi vicini e sapere che ci siete".