Ricorderete sicuramente Mino Magli, l’uomo che qualche mese fa a Live non è la d’Urso è sbucato per portare rivelazioni choc su Elisabetta Gregoraci, concorrente del Grande Fratello VIP dopo aver rilasciato interviste piuttosto forti sul suo conto. L’uomo per più volte ha sottolineato che circa 13 anni fa avrebbe una presunta storia clandestina con la showgirl della durata di sei anni. Le strade successivamente si sarebbero interrotte anche perché Elisabetta era con Flavio Briatore.

Magli in una lunga lettera al settimanale ‘Oggi’ lo scorso ottobre si spinse oltre fino a lasciar intendere che nella relazione fra la showgirl e l’imprenditore ci fossero contratti “pre e post matrimoniali” che avrebbe rotto per sempre i rapporti tra lui (Mino) ed Elisabetta. Tutti gli interventi di Magli sono andati sempre contro la concorrente e mai pro, dice tanto anche quel ‘condominio’ di cui ha parlato riferendosi a presunte altre storie di Elisabetta che si sarebbero succedute tra il 2005 e il 2007.

Live non è la d’Urso, Mino Magli: “Voglio avere un confronto con lei per capire quanto è falsa”

Stasera, sempre a Live non è la d’Urso, è tornato “per avere un confronto e cercare di capire dove può arrivare la falsità” dice. Mino Magli è certo che gli atteggiamenti gelosi di Elisabetta altro non sono che “una trappola per cercare di far cadere gli uomini”, ma non è tutto. L’uomo ritorna a nominare il condominio che ha già avuto modo di citare, questo manda su tutte le furie Vladimir Luxuria che attacca Magli:

Qualora fosse vero, lei non dimostra di essere un uomo, mentre lei è chiusa nella casa del Grande Fratello. Non è bello. Anche se fosse vero. Non si dicono queste cose, non si raccontano queste cose

Domani sera Elisabetta Gregoraci (salvo ulteriori cambi) dovrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello come da lei deciso durante la puntata di venerdì scorso. Presto ci sarà il confronto tanto sperato dal presunto ex?