È arrivato il giorno della resa dei conti a Live non è la d’Urso tra Manuela Arcuri e Gabriel Garko. Recentemente a Verissimo l’attrice aveva confessato di esser stata innamorata dell’attore che recentemente ha fatto il suo coming out. Si tratta di una relazione avuta poco più di 10 anni fa, quando i due lavoravano nel set della fiction Il peccato e la vergogna. Nel programma di Silvia Toffanin, Manuela disse:

Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo.

Aggiunse che la storia durò per un breve periodo, ma la storia è stata vera e autentica. Le stesse parole sono state ribadite anche nel programma di Barbara d’Urso:

Per me è stata una vera storia d’amore con grande passione, ci siamo conosciuti e innamorati. Ci siamo frequentati per qualche mese, la storia sarà durata 5-6 mesi. Ci siamo conosciuti prima del set. Facevamo tutto insieme come i fidanzati normali. Poi ci lasciamo, la storia finisce, ma non c’è stato un vero perchè.

Chiaramente la Arcuri ha saputo del coming out di Garko, un fatto che però le ha lasciato l’amaro in bocca: “è mancato fra noi questo rapporto di sincerità o forse non voleva dirlo a me“. La preoccupazione di Manuela a quel punto è passata per una dichiarazione di Gabriel: “In una sua intervista ha detto che tutte le sue storie erano finte. Ho pensato di essere stata usata come copertura però mentre le altre lo sapevano, io no“.

Gabriel Garko sulla storia con Manuela Arcuri: “È stato tutto vero!”

Garko, da dietro le quinte di Live non è la d’Urso ha ascoltato attentamente le parole di Manuela. Arriva anche il suo turno, vuota il sacco e porta la sua verità:

Tra noi è stato tutto vero. quando sono venuto qui in questo programma l’ultima volta avevo chiesto di togliere Manuela dalla clip delle mie finte ex perché tra di noi c’è stato qualcosa di vero e bello. Poi sono stato io, a un certo punto, a trovarmi di fronte a un bivio.

Rassicurata Manuela è più sicura di un sentimento che – a questo punto – è realmente esistito. Oggi Manuela Arcuri vive felicemente una storia d’amore con Giovanni di Gianfrancesco ed è madre di un bambino, Mattia.