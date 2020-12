Insieme sono stati una delle coppie più curiose dello showbiz negli anni scorsi, parliamo di Ariadna Romero e del suo ex fidanzato Pierpaolo Pretelli. Ora l’ex velino si trova nella casa del Grande Fratello VIP, mentre lei è mamma a tempo pieno del piccolo Leonardo tanto citato da Pierpaolo nella casa. La storia di Ariadna e Pierpaolo si apre nel 2015, anno della loro conoscenza, dal loro amore è poi nato il loro primogenito nel 2017, ma pochi mesi dopo è arrivata l’improvvisa rottura a causa delle continue incomprensioni.

Anche per il bene di Leonardo, i due hanno ritrovato un equilibrio per poter essere vicini a loro figlio. I rapporti son tornati ad essere buoni. Nella puntata di Live non è la d’Urso del 6 dicembre 2020, Ariadna è intervenuta per parlare dell’avventura del suo ex fidanzato nel reality show condotto da Alfonso Signorini e, in particolar modo, dell’intesa creata con Elisabetta Gregoraci.

Non ho mai parlato perché mi sento fuori luogo in questa situazione, con lui è stata una storia bellissima, ci siamo amati alla follia ma ormai è finita da più di due anni. Ora se vedo felice lui, sono felice pure io. In Elisabetta vedo una donna e una mamma. All’inizio l’ho visto molto molto preso, ho sognato un po’ con loro, ho fatto il tifo per loro, nelle ultime settimane l’ho visto un po’ distaccato.

L’ex di Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: “La difendo!”

Sorprendono le parole dell’ex fidanzata che per la prima volta in tv parla di Pierpaolo da quando, a settembre, è cominciato per lui il Grande Fratello VIP. Il suo pensiero sulla Gregoraci è ancora più importante alla luce di ciò che è stato tra lei e il gieffino:

Elisabetta la difendo a spada tratta, la capisco: lei ha un figlio fuori, il fatto che abbia frenato vuol dire che la sua priorità era proteggere qualcosa fuori.

E aggiunge infine: “La mia premura è pensare: chi sarà la donna che affiancherà Pierpaolo? Probabilmente lui penserà di fare un weekend con lei e nostro figlio, quindi, in che mani potrebbe andare Leonardo? (ride, ndr)”.