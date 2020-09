Ariadna Romero: figlio, Pierpaolo Pretelli, instagram, chi è

Di Marco Salaris martedì 15 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Ariadna Romero

Ariadna Romero è una modella e attrice di origini cubane. E' nata a Fomento (Cuba) il 19 settembre 1986. Sta per compiere 34 anni. E' alta 1 metro e 72 centimetri, gli occhi verdi e i capelli castani. Ha frequentato il liceo scientifico, successivamente si è iscritta all'Università nella facoltà di giurisprudenza.

Dal 2009 risiede in Italia dove diventa "schedina" di Quelli che il calcio, fu il suo debutto a livello televisivo. Aveva già lavorato a diversi shooting fotografici. Diventa volto di uno spot televisivo e successivamente viene chiamata da altre marche per poter diventare testimonial. Dal 2009 al 2013 conduce una trasmissione su Milan Channel, ma è nel 2011 che compie il grande salto sul grande schermo: ebbe un ruolo nel film Finalmente la felicità diretto da Leonardo Pieraccioni.

Nel 2012 partecipa a Ballando con le stelle, nel 2015 è conduttrice di Studio EuroBasket su Sky Sport, nel 2019 diventa naufraga partecipando al suo primo reality show, L'isola dei famosi. Nello stesso anno diventa giurata d'eccezione ad All together now ed è ospite fisso a Made in sud.

Ariadna è stata sposata con il cestista Lorenzo Gergati, il matrimonio è stato celebrato per due volte per due riti, quello civile alla fine del 2012 e quello cattolico nell'estate 2013 a Cuba. Il matrimonio termina dopo qualche anno e si fidanza con Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia e ora concorrente della quinta edizione del Grande Fratello VIP. I due hanno avuto un figlio, Leonardo, nato nel 2017. La storia tra Pierpaolo e Ariadna è naufragata poi.