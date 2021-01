Cecilia Capriotti è evidentemente delusa dalla mossa di Maria Teresa Ruta che ha puntato il dito contro di lei per la nomination. La showgirl è rimasta talmente delusa e seccata dalla scelta della Ruta che sembra voler tagliare i ponti con lei. Ieri sera, al termine della puntata in prima serata di Grande Fratello VIP, la conduttrice si avvicina subito a Cecilia tentando di avere un confronto pacifico.

“Possiamo parlare?” le chiede senza essere scontrosa, la missione però si vanifica quando la Capriotti irritata si rivolge a lei piuttosto arrabbiata (per non dire altro) e tra le due comincia la lite:

No non mi interessa. Io sono molto schietta non sei sincera, non la leggo nei tuoi occhi. Non ho detto niente di quello che mi imputavi. Con te ho sempre avuto un occhio di riguardo non credo lo meritassi, ti reputo una persona diversa da quella che pensavo. Detto questo non mi interessa e non voglio tornare sull’argomento.