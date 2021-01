Carmen Di Pietro positiva al Covid-19: “Sono arrabbiata con me stessa” (video)  

Carmen Di Pietro, in collegamento, oggi, martedì 12 gennaio 2020, di ‘Pomeriggio 5’, ha parlato, per la prima volta, della propria battaglia contro il Coronavirus. La showgirl potentina, sua mamma Emma ed il figlio Alessandro Iannoni sono risultati positivi. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ha raccontato il proprio calvario (Qui, il video):

Tutto sommato sto bene. Respiro affaticata. Non ho più i sapori in bocca. Mi è stato detto che durerà per due mesi. Ma questo è il minimo. Mi è iniziato tutto con un mal di gamba, il nervo sciatico si era infiammato, non ho mai sofferto di questa situazione. Chiamo immediatamente la dottoressa per far allievare il dolore. Alessandro aveva la febbre a 38. Mi manda immediatamente a fare il tampone. Ho fatto il tampone rapido, quello nel naso. La carica virale era talmente alta. Non abbiamo fatto il molecolare. Da lì sono iniziati tutti i guai. Dovevo portare anche Carmelina a fare il tampone. Non ho potuto. E’ venuto un signore di un laboratorio privato. Per fortuna. E’ un dramma vivere questa situazione”.

Il calvario di Carmen Di Pietro

La figlia Carmelina è l’unica negativa del nucleo familiare. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi cerca di preservare la salute della piccola con alcuni piccoli accorgimenti:

“Io sono quella che gira per casa. Di solito giro per casa sempre con la mascherina. Preparo il pranzo, suono la campanella e Carmelina prende il cibo sotto la porta. Siamo tutti isolati. Carmelina non esce proprio dalla camera. Altrimenti potrei infettare la bambina. Anche per andare in bagno, scavalca, va sul terrazzo e rientra da un’altra finestra. Non mi vergogno a dirlo. Abbiamo un solo bagno in casa. Per altre situazioni abbiamo il campanello”.

La Di Pietro, ad oggi, non sa ancora come è riuscita a contagiarsi:

“Sono molto arrabbiata con me stessa. Ho seguito le regole. Mettevo la mascherina e mi sono presa il virus. Avrò fatto qualcosa di involontario. Non doveva capire perché ho infettato anche mia mamma che ha 75 anni”.