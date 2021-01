Andrea Cerioli e Arianna presto genitori? Le ultime news  

Già due anni di fidanzamento per Andrea Cerioli e la bella Arianna. Proprio nelle ore precedenti abbiamo visto i due ex Uomini e Donne festeggiare su Instagram. La coppia ha così confermato che tutto stia andando a gonfie vele e che il loro rapporto prosegua unendoli più che mai. C’è dell’altro però. Il popolo del web, e i loro fan in particolar modo, infatti, si chiede se i due siano in attesa di un bebè.

Secondo quanto riportato da Gossipetv, la news avrebbe preso piede a seguito di un post divenuto virale del bell’Andrea:

“Prima ho scritto che ho tutto quello che voglio… Quasi tutto… Manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi”.

I followers della coppia hanno immediatamente colto nelle parole di Andrea un chiaro riferimento ad un’ipotetica gravidanza, e quindi al loro desiderio di diventare presto genitori. Ricordiamo che alla stessa pubblicazione ha lasciato un commento anche Pietro Tartaglione, congratulandosi per la novità in arrivo.

Insomma, gli indizi sembrerebbero chiari, ma la conferma ufficiale non è arrivata. Andrea Cerioli e la fidanzata diventeranno presto mamma e papà?

Per il momento, nessuna conferma o smentita dagli interessati. Nel frattempo Pietro Tartaglione è tornato alla riscossa commentando altri post del ‘collega’ di Uomini e Donne:

“Ti aspetto nella Papi-Gang”.

Quello dei fan è un sogno o forse un’avventura che presto potrebbe diventare realtà? Andrea e Arianna saranno presto genitori? Ricordiamo che anche loro avrebbero dovuto partecipare al Grande Fratello Vip, o per lo meno così si era vociferato per un periodo. Ora tutto è chiaro: niente reality in vista per la coppia ma, forse, un’altra sorprendente novità. Chissà se nei prossimi giorni ne scopriremo effettivamente di più. Tutto lascia ben sperare sulle intenzioni dei due in futuro. Se Arianna dovesse presto diventare mamma, noi ne saremmo davvero molto felici. Non ci resta che attendere…